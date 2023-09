Torrecilla: "El campo del Formentera no es excusa, hay que adaptarse rápido y competir" El entrenador del Hércules reconoce que el encuentro del domingo "será muy complicado", pero no solo por las malas condiciones del terreno de juego, sino porque "ellos vienen de perder en el estreno y estarán muy motivados para no fallar delante de su gente", advierte