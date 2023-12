La voz áspera, casi rota, pero con semblante satisfecho. Rubén Torrecilla alabó el juego del Hércules a pesar del empate y lamentó que todo el esfuerzo no hubiera valido para sumar los tres puntos. «La sensación es agridulce. Me siento mal, pero es por ellos, porque se lo han dejado todo y porque no se pueden más cosas en ataque para ganar un partido», subrayó el técnico.

«Ellos han llegado tres veces y nos han hecho dos goles, es mucho acierto, demasiado. Nosotros hemos tenido muchas ocasiones y nos ha faltado acertar en una, pero hemos dominado, hemos sido superiores y, objetivamente, hemos merecido ganar», defiende el entrenador antes de volver a poner el foco sobre el colegiado. «Su primer gol viene precedido de una falta a Colomina muy clara», lamenta. «Cuando este equipo, con el hambre que demuestra y la intensidad que pone, empata o pierde, siempre se queda mal, cabreado, pero yo les he dicho que no duden, que si seguimos jugando igual, vamos a subir seguro, estoy convencido», alienta el preparador blanquiazul. «Para ganar la Liga no se puede ser conformista, da igual quién esté delante, da igual donde juguemos» «Si este mismo partido lo repetimos muchas veces, ganamos la mayoría. El descanso nos va a venir muy bien porque estos futbolistas llevan cinco meses vaciándose a diario y se han ganado las vacaciones», considera Torrecilla. «Competimos en la parte alta con proyectos que estaban ya hechos el año pasado, que solo se han reforzado. Aun así, estamos en la parte alta y eso es motivo para sentirse muy satisfecho. Nos habría gustado ganar, lo hemos intentado hasta el último segundo, pero seguimos con nuestras opciones intactas y cada vez más conjuntados», enfatizó. «Si queremos, como estamos demostrando, que aspiramos a ganar esta Liga, no podemos ser conformistas, da igual contra quién nos enfrentemos o dónde juguemos, tenemos vocación ofensiva, ser dominantes. Nuestra mentalidad debe ser ganadora en todos los partidos hasta el final», sentencia el entrenador del Hércules.