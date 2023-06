Hacia unas Hogueras de récord. El sector turístico se encamina a cerrar unas fiestas históricas, tanto en número de visitantes como en beneficios a la espera de que los datos del fin de semana sean tan prometedores como marcan las previsiones. Las estimaciones son de cerca un millón y medio de visitantes diarios en torno a las Hogueras y que cada turista haga un gasto medio diario en torno a los 160 euros. Datos que apuntan a que las Hogueras tendrán una repercusión económica cercana a los 250 millones de euros en la ciudad, superando los 200 millones del año pasado, que fue la cifra oficial que se dio desde el Ayuntamiento de Alicante.

A lo largo de este fin de semana va a ser complicado tanto encontrar una mesa para comer o una habitación de hotel. Las reservas están ya casi al completo. Sin embargo, no todo es tan optimista. El sector de la hostelería y de la restauración se queja de que los precios de las materias primas se han disparado y que hay locales que han tenido menos espacios en las terrazas para sentar a sus clientes debido a que en muchas ocasiones el espacio destinado a terraza de su local está durante estos días ocupado por algún racó. Tras dos años anteriores marcados por las restricciones del covid, se espera que éste sea el año en el que se consolide la recuperación.

Hoteles al completo

El presidente de la Asociación de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) Luis Castillo aseguró a este diario que se han conseguido unas muy buenas cifras de ocupación y que el fin de semana "va a ser increíble". Durante el fin de semana y a lo largo de esta semana, la ocupación en los hoteles de APHA ha sido del 90 por ciento, mientras que para este fin de semana se espera un lleno técnico. "Hay un setenta por ciento de nuestros asociados que ya están al completo y estoy convencido de que alcanzará el lleno técnico durante este fin de semana con las reservas de última hora", explicó. Los hoteles más grandes eran los que aún el viernes todavía tienen alguna cama disponible. Unas cifras de ocupación que van a superar las del año pasado y que tienen el reto de superar el récord del año 2019, el anterior a la pandemia. Unas cifras que se han conseguido a pesar de que los precios medios han subido entre un 20 o un 30 por ciento por tratarse de días comparables a los de una temporada alta.

Por su parte, la directora general de Hosbec Victoria Puche aseguró que aunque durante la semana no se ha llegado a las cifras esperadas, pero ha sido a partir del jueves cuando se han empezado a llenar los establecimientos. "Tenemos un lleno técnico con índices de entre el 97 y el 98%", aseguró. Según explicó, en estos días festivo, la estancia media estaba siendo de una media de tres días, pero ha habido quien ha acabado alargando su estancia hasta el domingo. A su juicio este incremento de la ocupación durante los fines de semana va a ser la tendencia a partir de ahora con motivo de la temporada estival. "Durante los fines de semana los índices de ocupación son más altos y se roza el lleno", dijo. En estos días de Hogueras, a los hoteles llegan tanto turistas extranjeros como nacionales, aunque las fiestas son un producto para el mercado nacional. "A pesar de toda la promoción de la fiesta en todo el mundo, suele ser habitual que muchos turistas extranjeros lleguen a Alicante sin saber que son Hogueras y se las encuentra aquí", explicó. El reparto es de un 60 por ciento para el turismo nacional y el 40 por ciento para los extranjeros.

Terrazas llenas

Esta afluencia de turistas y visitantes a las fiestas de Alicante están causando que el bullicio de las calles se traduzca en terrazas y locales a reventar. A lo largo de esta semana, ha habido restaurantes en el centro de Alicante donde literalmente era imposible encontrar mesa en las horas punta si no se disponía de reserva. La presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) Gabriela Córdoba aseguró que durante estos días muchos restaurantes han estado llenos, aunque puntualizó que habían recibido quejas de algunos asociados porque no podían poner mesas en la terraza porque tenían algún racó al lado. Precisamente en estos días, lo que muchos clientes quieren es terraza. El fin de semana anterior los racós no se habían instalado y los restaurantes tenían sus terrzazas disponibles.

"La gente tenía ganas de fiesta y salió. Se notó bastante. Los locales trabajaron a tope", dijo, a lo que añadió que el gran pero es que este fin de semana contarán con menos mesas. Córdoba recordó que la hostelería había hecho esfuerzos muy importantes para que los incrementos del coste de las materias primas no afectaran a los clientes. "Los márgenes de ganancia están muy ajustados a pesar de que a nosotros nos han triplicado los precios", dijo. Según explicó en estos momentos el precio de los menús estaba entre los 25 y los 30 euros y de ahí hasta los cincuenta y los sesenta, dependiendo del sitio.

Parecidas quejas se expresaron desde los locales de ocio. El presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio (Alroa), Francisco Javier Galdeano, se quejó de la "competencia desleal" que supone que los racós puedan poner música por las tardes y ellos no, situación que les estaba haciendo perder a clientes del tardeo. Pero Galdeano señaló que en la restauración se está funcionando bien durante toda la semana. "En el centro, no encuentras sitio para comer sin reserva", aseveró.