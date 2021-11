Carmen Lancho

No solo la actividad industrial o el sector del transporte generan una huella medioambiental que pone en peligro el planeta. Algunas de nuestras rutinas también. Desde nuestro hogar podemos mejorar nuestra relación con lo que nos rodea, protegerlo y cuidarlo. Existen una serie de medidas que podemos tomar para adaptar nuestra manera de vivir y hacerla más sostenible.

Según la Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, organización que trabaja por un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente desde 1992, existen seis grandes grupos de acciones que puedes poner en práctica para luchar contra el cambio climático: ahorro energético, consumo de agua, gestión de residuos, cambios en la alimentación, reducción del uso de plásticos y otros cambios referidos por ejemplo a la decoración o la limpieza.

Identifica las buenas prácticas

El confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus, nos ha hecho ver la importancia de crear un hogar saludable y respetuoso con el medio ambiente. Pero, ¿sabes si tu hogar es sostenible? Conociendo cómo es tu consumo podrás mejorar algunos hábitos, ajustar tus facturas y reducir tu impacto ambiental.

Uno de los mayores gastos que se produce en las viviendas proviene de la climatización. Los aislamientos de paredes y ventanas son los grandes escapes de energía especialmente en los edificios más antiguos. El uso de lámparas y otros electrodomésticos también puede ser una fuente de gasto energético que puede mejorarse.

Otra de las partidas más importantes y en la que deberías poner atención es en el consumo de agua. Según los últimos datos publicados por la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones, AGA, cada habitante en zonas urbanas del país fue de 128 litros de media al día durante 2020, un dato inferior al de otros años debido a la caída del turismo.

Además, puedes revisar otros aspectos como tu consumo de plásticos o la gestión de los desperdicios que generas. ¿Crees que podrías reducirlos? También puedes informarte del tipo de productos de limpieza que utilizas, el material con el que están hechos tus muebles o tu ropa de cama, así como la posibilidad de reutilizar algunos utensilios para darles una segunda vida. Y si eres un poco manitas, apúntate a la corriente del DIY (Do It Yourself, o Hazlo Tú Mismo): puedes hacer jabón casero, o transformar algunas telas en trapos de limpieza o incluso alfombras y juguetes para tus mascotas.