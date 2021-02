Al menos 146 personas han resultado heridas como consecuencia del terremoto de magnitud 7,1 registrado este sábado cerca de la costa de la región japonesa de Fukushima, que sin embargo no ha dejado ni muertos ni daños de consideración, aunque sí numerosos apagones eléctricos por todo el país, según las últimas informaciones recogidas por la televisión pública nipona NHK.

La mayoría de las lesiones se produjeron por caídas, según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo, que cita además a la Agencia de Regulación Nuclear de Japón que asegura que no ha recibido ningún informe anormalidades en las centrales nucleares de Fukushima I y Fukushima II. La agencia ha informado además de al menos nueve réplicas por encima de la magnitud 4 en la escala de Richter.

El jefe de gabinete del Gobierno nipón, Katsunobu Kato, ha señalado de que unos 950.000 hogares se quedaron sin suministro eléctrico pero la mayoría lo han recuperado a lo largo de la mañana del domingo.

La operadora de la planta de Fukushima Tokyo Electric Power Co., confirmó "desbordamiento menor de agua de la piscina que almacena combustibles nucleares", pero no ha observado actividad descontrolada de la radiación.

ENEOS Holdings Inc. confirmó la suspensión temporal de las operaciones en la refinería de Miyagi, mientras que su unidad de Kanagawa se vio parcialmente afectada. La fábrica de acero Miyagi de JFE Holdings Inc. se cerró como medida de precaución, según la compañía, mientras que Nippon Steel Corp. ha confirmado que todas sus instalaciones estaban operando con normalidad.

La ferroviaria East Japan Railway Co. ha indicado que parte de sus servicios de trenes locales y de alta velocidad permanecerán suspendidos hasta el lunes debido a daños en las líneas eléctricas. La línea de tren bala Tohoku Shinkansen necesitaría 10 días para reanudar su servicio completo, según NHK. East Nippon Expressway Co. anunció el cierre de una línea que conecta Fukushima y Miyagi debido a un deslizamiento de tierra, que no dejó heridos.

En Fukushima, se han establecido un total de 64 centros de evacuación, los cuales unas 200 personas están usando, han indicado las autoridades de la localidad a esta misma fuente.

El temblor, registrado concretamente a las 23.08 horas (15.08, hora peninsular española), a 90 kilómetros de la localidad de Namie y con hipocentro a 54 kilómetros de profundidad, se ha percibido en la capital del país, Tokio, donde han vibrado algunos edificios.

Por este motivo, y a pesar de que de momento el terremoto no parece haber arrojado daños de consideración, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, ha convocado una reunión extraordinaria de su gabinete de emergencia.

Tras la reunión, el primer ministro ha ordenado al Gobierno que realice una evaluación de los daños del terremoto, que coordine la respuesta de rescate, si fuera necesaria, y que publique la información que pueda interesar a la población.

No se ha detectado ninguna anormalidad en la central nuclear de Tokai, inactiva en estos momentos, según ha informado la empresa responsable de la misma, Japan Atomic Power Co (JAPC).

Tampoco la planta nuclear de Tokai ha registrado problema alguno durante el terremoto y opera con normalidad, según un comunicado recogido por la cadena pública japonesa NHK.

La zona fue escenario en 2011 de la mayor catástrofe natural de la historia reciente de Japón, cuando un seísmo de magnitud 9 y la posterior ola gigante dejó más de 15.000 fallecidos y provocó una crisis radiactiva sin precedentes en la central nuclear de Fukushima.