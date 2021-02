Irán podría estar detrás de la explosión registrada este pasado jueves en un buque de transporte de propiedad israelí que navegaba por el Golfo de Omán, dijo hoy el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, en una entrevista a la televisión pública Kan.

Según aseguró, esta era su "valoración inicial", ya que la proximidad del lugar del incidente con el país persa sugiere la "posibilidad" de que fuera una acción iraní, pero matizó que hace falta "seguir investigando" para sacar conclusiones definitivas.

Hace tres días, el carguero MV Helios Ray, de la naviera Ray Shipping Ltd., propiedad del empresario israelí Abraham Ungar, sufrió una explosión que no causó heridos entre su tripulación a pocas millas náuticas al noroeste de Mascate, capital de Omán.

El navío se dirigía a Singapur, pero tras el incidente tuvo que dirigirse a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde se están reparando los desperfectos padecidos. Funcionarios de Israel y EE.UU. visitarán el barco en los próximos días para investigar las causas exactas de la explosión, informaron hoy medios israelíes.

Según Kan, miembros de la Seguridad israelí creen que Teherán estuvo detrás del incidente. Asimismo, según el Canal 13 de noticias, sospechan que la explosión fue por un ataque de la Guardia Revolucionaria iraní, que habría lanzado dos misiles contra el barco.

Ungar, propietario del buque, aseguró ayer a Kan que se desconocía aún qué causó exactamente la explosión, aunque detalló que probablemente fueran "misiles o una mina colocada en la proa". Según concretó, el incidente causó varios agujeros en los costados del barco, de aproximadamente 1,5 metros de diámetro.

El pasado viernes, la empresa de seguridad marítima Dryad Global indicó que la explosión podía ser "resultado de una actividad asimétrica por parte del Ejército iraní", en un momento de tensión entre Washington y Teherán.

La tensión entre EE.UU. e Irán ha crecido en el Golfo Pérsico en 2019, al registrarse una serie de ataques y sabotajes contra buques militares y comerciales o instalaciones petroleras en Arabia Saudí. Ambos países se enfrentan desde que el ahora ex presidente estadounidense, Donald Trump, impuso sanciones en 2018 a Teherán después de retirar a EE.UU. del acuerdo nuclear con Irán, al que ahora la Administración de Joe Biden no descarta volver. El pasado noviembre, Teherán acusó a Israel del asesinato del prominente científico nuclear iraní Mohsen Fajrizadeh, y advirtió que su muerte no quedaría impune.