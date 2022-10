Después de la precipitada salida de Boris Johnson y del no menos precipitado adiós de Liz Truss, que tan solo se ha mantenido seis semanas al frente del ejecutivo británico, el actual primer ministro del Reino Unido es Rishi Sunak, exministro de Economía que se ha impuesto en las primarias del Partido Conservador sin contar con oposición.

El nuevo ‘premier’ cuenta con un buen número de peculiaridades. De padres indios nació en Southampton en 1980. Hijo de un médico y una farmacéutica estudió en la Universidad de Oxford filosofía, política y economía. En la actualidad cuenta con un patrimonio estimado en 800 millones de euros, destacando un buen número de residencias, algunas de ellas vacacionales. Sin embargo, uno de los detalles que más llamará la atención de los lectores es que Rishi Sunak veraneó en Castellón durante sus juventud, en concreto en Alcossebre.

Así se extrae del libro biográfico ‘Going for Broke: The Rise of Rishi Sunak Hardcover’ escrito por Michael Ashcroft en 2020. Allí explica el autor que la familia del actual ‘premier’, en su día de clase media, “aceptaba viajar al extranjero aceptando una invitación para quedarse en el apartamento de David y Janet Parnell en Alcossebre. Fueron varias veces”. Afirman en el libro que los padres del actual jefe del ejecutivo británico disfrutaban sobre todo de la cancha de tenis, pues “eran jugadores entusiastas”, y la familia al completo se desplazaba en bicicleta por la zona, pues “el complejo se encuentra a unos 15 minutos en bici del pueblo”.

La familia Sunak disfrutó por tanto de uno de los rincones más turísticos de la provincia como es Alcossebre, según se recoge en el libro “un lugar muy rural, tranquilo en el que disfrutaron de la playa, del tenis y el ciclismo” a coste cero: “Querían pagarnos, pero les dijimos que no porque eran nuestras invitados”, confiesan los anfitriones. En una entrevista, quizá como recuerdo de su estancia en Castellón, el primer ministro ha revelado que una de sus comidas favoritas son las tapas españolas.

Un patrimonio que asusta

En la actualidad Rishi Sunak podría veranear de una forma mucho más holgada en cualquier punto de la provincia. No en vano, tras su matrimonio con Akshata Murty, heredera millonaria de un multimillonario indio cofundador de la multinacional de servicios de tecnologías de la información Infosys, su fortuna se estima en 800 millones de libras, el doble que la del rey Carlos III.

El matrimonio posee en la actualidad un buen número de viviendas en el Reino Unido, así como en una de las zonas más lujosas del mundo como es Santa Mónica, en California (EEUU), donde la familia del ‘premier’ disfruta de una residencia valorada en unos siete millones de libras con vistas al océano Pacífico.