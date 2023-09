Al menos tres personas han fallecido por el ataque de un dron este lunes por la tarde contra el aeropuerto Agricultural Arbat, en la región de Solimania (Kurdistán iraquí).

El servicio de contraterrorismo del Kurdistán ha informado del ataque, en el que tres de sus miembros han muerto y otros tres han resultado heridos, según ha publicado la agencia de noticias ANHA.

"Se iniciará una investigación exhaustiva sobre este crimen terrorista que se cometió bajo la atenta mirada de servidores extranjeros y espías del interior, y no quedará impune", ha declarado el servicio de contraterrorismo. "Cualquier espía que haya ayudado en esto se enfrentará al castigo, a la ley y a la conciencia de nuestro pueblo. Vengar la sangre de los mártires está sobre nosotros, y no permitiremos que su sangre se desperdicie en vano", ha añadido. En ese sentido, han decidido no publicar más detalles sobre el ataque para mantener la "integridad" de la investigación.