El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en respuesta al ataque que perpetró el sábado Hamás y que ha provocado una escalada de violencia con centenares de víctimas mortales en ambos lados.

"Debemos ser absolutamente claros: estamos junto a Israel", dijo el mandatario en un discurso desde la Casa Blanca.

"Nos aseguraremos de que Israel tenga lo que necesita para cuidar a sus ciudadanos y defenderse, para responder a este ataque. No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa. Hamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación. Su objetivo declarado en relación con el estado de Israel es matar al pueblo judío. Utilizan a civiles palestinos como escudos humanos", dijo Biden en unas declaraciones especialmente duras.