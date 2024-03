Los líderes europeos piden por primera vez un "alto el fuego duradero" en Gaza

Por primera vez las palabras "alto el fuego" en Gaza aparecen en unas conclusiones del Consejo Europeo. Seis meses después de los atentados de Hamás del 7 de octubre y del inicio de una respuesta militar de Israel, que ha provocado más de 31.000 muertos en la Franja, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han conseguido acordar una declaración en la que piden una "pausa humanitaria inmediata" que lleve a un "alto el fuego duradero", señalan las conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo. La reclamación de los Veintisiete coincide con la decisión de Estados Unidos de presentar una resolución en el Consejo de Seguridad para reclamar por primera vez un "alto el fuego "inmediato y sostenido".

"Es una declaración fuerte y unívoca. El acceso humanitario pleno y seguro a Gaza es esencial para proporcionar a la población civil asistencia vital en una situación catastrófica en Gaza", ha destacado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. La última ocasión en que los 27 líderes europeos acordaron una declaración sobre la situación en Oriente Próximo fue en la cumbre de finales de octubre. Entonces, y pese a la difícil situación humanitaria que ya se vivía en Gaza, los líderes europeos solo lograron ponerse de acuerdo en pedir "pausas humanitarias", tras un largo y divisivo debate dedicado a dilucidar si utilizar el plural o singular. Desde entonces, la situación ha cambiado radicalmente.

"Lo que ocurre hoy en Gaza es el fracaso de la humanidad. No es una crisis humanitaria, no es un terremoto, no es una inundación, es un bombardeo. La única forma de detener esta crisis humana es que es que Israel respete a los civiles y deje que entre más ayuda en Gaza (…). La gente está hambrienta y los niños enfermos porque no comen. Se están muriendo de hambre", denunciaba el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a su llegada a una cumbre a la que ha asistido también el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que durante dos horas y media ha repasado con los líderes europeos la situación.

Liberación de los rehenes

"El Consejo Europeo pide una pausa humanitaria inmediata que lleve a un alto el fuego duradero, la liberación incondicional de todos los rehenes y la prestación de asistencia humanitaria", señala un documento que reitera el derecho de Israel a defenderse, pide la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes sin precondiciones, y subraya la preocupación por su bienestar. Algunos de los elementos vitales para que países como Austria aceptaran, por primera vez, la mención de un alto el fuego.

El mensaje que sale de la cumbre también ahonda en la "catastrófica situación humanitaria" que vive Gaza, los efectos desproporcionados sobre los civiles, particularmente sobre los niños, y el riesgo "inminente de hambruna" causado por la insuficiente llegada de ayuda. "El acceso pleno, rápido, seguro y sin obstáculos a Gaza y a través de la Franja, a través de todas las rutas, es esencial", avisan los Veintisiete que subrayan el papel "esencial" de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

La declaración política también defiende la solución de dos estados y urge al primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, a no lanzar ninguna "operación terrestre en Rafah", la localidad fronteriza con Egipto donde se concentran un millón de palestinos desplazados, porque solo "empeoraría la situación" y evitaría que lleguen las provisiones necesarias.

Contención en Cisjordania y Jerusalén Este

La declaración también pide contención en Cisjordania y Jerusalén Este, garantizar el acceso a los lugares sagrados y condena a los colonos extremistas que deben rendir cuentas. "El Consejo Europeo llama al Consejo a acelerar el trabajo para adoptar las medidas restrictivas". En este terreno, los dirigentes europeos también condenan las decisiones del Gobierno israelí de expandir los asentamientos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania y urge a Israel a revisar estas decisiones.

"Creo que, francamente, la respuesta a la terrible crisis en Palestina no ha sido el mejor momento de Europa. Y creo que ha estado socavando particularmente nuestros esfuerzos por defender a Ucrania porque muchos países en el sur global, también conocido como la mayor parte del mundo interpretan las acciones de Europa en relación con Ucrania versus Palestina como un doble rasero. Creo que tienen razón, francamente", ha reconocido con autocrítica el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, que en vísperas de la cumbre anunciaba su dimisión. Varadkar ha sido junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el más firme defensor de la petición de un alto el fuego.