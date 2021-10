La semana entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre se pusieron en marcha en el colegio Salesianos Juan XXIII de Alcoy dos programas europeos Erasmus+. Uno de ellos tuvo lugar en Eslovenia, con motivo de la segunda «competición» del programa Erasmus+ «ICT Competitions for increasing the quality of secondary education». Se celebró en la escuela Srednja šola Črnomelj y contó con la presencia de cuatro alumnas del centro acompañadas por dos profesores. En este caso, la prueba consistía en que los estudiantes desarrollaran sus habilidades informáticas en el uso del procesador de textos y el editor de imágenes Photofiltre. Pero no todo fue «competir», también se realizaron actividades culturales y deportivas, como navegar en canoa por el río Kolpa, la visita a la cueva de Postojna, la visita al puerto de Piran o la visita guiada por la capital Ljubljana.

Por otro parte, dos profesoras del centro participaron en las sesiones de formación inicial sobre la metodología CLIL (Content language integration learning) en Valga (Estonia). La formación consistió en realizar actividades y talleres que aproximan al profesorado a esta nueva manera de trabajar en el aula.