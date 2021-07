Las escaleras mécanicas de acceso al casco antiguo de Calp se eternizan

Las obras públicas se eternizan. La calle de l’Alcalde Vicente Pastor Tomás (antiguo Carrer Trinquet) de Calp, que es uno de los principales accesos al casco antiguo, sigue patas arriba. La alcaldesa, Ana Sala, del PP, había anunciado que la empresa que está instalando aquí una escalera mecánica y reurbanizando la calle (se eliminan los obstáculos arquitectónicos) se había comprometido a tener la escalera en marcha antes de julio. El estío es clave para el centro histórico. Se organizan visitas guiadas, arte en la calle y actos culturales.

Sin embargo, la escalera mecánica, una de las obras estrellas del plan subvencionado con fondos europeos Edusi, no está lista. La alcaldesa comentó a este diario que en los últimos días ella misma había detectado que solo había dos obreros trabajando. Metió prisa a la empresa. Y ahora ya se ve más ritmo. Pero deberán correr, ya que el 1 de agosto ya no podrán mover una piedra. La normativa municipal prohíbe realizar obras públicas durante ese mes. Y sería un traspié que la escalera, llamada a ser la atracción turística del verano y que allana las barreras arquitectónicas, no funcionara este verano.

Eso sí, en puridad, la empresa no va con retraso. Tiene hasta septiembre para acabar las obras. Pero la misma alcaldesa le había pedido que la calle estuviera terminada este verano.

Estas obras suben a 178.839 euros. Las pagan a medias Bruselas y el Ayuntamiento. Esa apuesta por hacer más accesible un centro histórico que está erizado de escalones persuadió a Europa de que la propuesta Edusi de Calp mejoraba la calidad de vida de los vecinos.

Este casco antiguo cuenta con calles como la de Puchalt y Pescadores muy pintorescas, pero repletas de peldaños. La de l’Alcalde Vicente Pastor Tomás es ideal para mejorar la accesiblidad y hacer más fácil el día a día a las personas de más edad que viven en este núcleo urbano. Pero las obras no van tan aprisa como quisiera el ayuntamiento. La escalera mecánica tarda en arrancar.