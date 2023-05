‘Desaparece Doñana’ es el grito de alerta que ha lanzado SEO/BirdLife para tratar de frenar la tramitación del proyecto de ley que pretende aprobar por la vía de urgencia el Gobierno de Andalucía para amnistiar los regadíos ilegales existentes en el entorno del parque nacional. La ONG sostiene que esa norma supondría la puntilla para un espacio natural cuyo "corazón reúne ya las condiciones para ser declarado en riesgo de desaparición", como corrobora un dato alarmante: en la invernada 2021-2022 se censaron 87.488 aves, el número más bajo en 40 años. La población de algunas especies reproductoras ha caído un 50%.

SEO/BirdLife impulsa una campaña de firmas contra los planes del Ejecutivo andaluz. De momento ha recabado ya más de 146.000 apoyos contra una propuesta que busca "beneficiar a un residual grupo de infractores que llevan años expoliando el agua de manera ilegal y que en absoluto representa al sector agrario andaluz".

"La medida podría empujar al espacio natural a su extinción", clama SEO/BirdLife, que resalta que las lagunas y marismas de Doñana "se han secado", lo que supone un golpe mortal para las decenas de miles de aves migratorias que pueblan, crían, invernan, reposan o pasan por el parque nacional a lo largo del año.

"La gran mayoría de las aves migratorias dependen de los ecosistemas acuáticos continentales y costeros durante su ciclo vital: ríos, lagunas, lagos, arroyos, marismas, estuarios, deltas, albuferas o salinas son vitales para su alimentación y reproducción, pero también como lugares para descansar y recuperarse durante sus largos viajes", reseña el colectivo ambientalista.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las aves migratorias es que los ecosistemas acuáticos como Doñana están cada vez más amenazados en todo el mundo.

Sobreexplotación de las masas de agua

"La creciente demanda humana, la contaminación, la expansión del regadío y el cambio climático están teniendo un impacto directo en la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente para garantizar la conservación de los ecosistemas acuáticos naturales y las especies silvestres asociadas, y de muchas aves acuáticas migratorias en particular", subraya SEO/BirdLife.

El parque nacional de Doñana, lejos de ser una excepción, es "uno de los ejemplos más paradigmáticos de la degradación de un humedal de importancia internacional, ubicado estratégicamente entre dos continentes y, por tanto, de vital importancia para las aves acuáticas migratorias".

En años ecológicamente óptimos, las marismas de Doñana desempeñan "un papel extraordinario como zona de invernada, paso migratorio y área de reproducción para la avifauna acuática del Paleártico Occidental", llegando a formarse espectaculares concentraciones de decenas de miles de individuos.

La sobreexplotación de las masas de agua y los efectos del cambio climático en forma de sequía extrema y altas temperaturas han reducido en los últimos años el período de inundación de la marisma, afectando a miles de ejemplares de anátidas y limícolas invernantes y a la formación de las colonias de cría.

El ‘Informe sobre el estado de conservación de las aves acuáticas en Doñana’, publicado hace unos días por SEO/BirdLife, muestra las tendencias poblacionales –la inmensa mayoría negativas– de las especies que tienen en el parque nacional y su entorno en una de sus principales áreas de reproducción e invernada en Europa.

Según refleja la serie histórica de datos 2004-2022 de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, la mayor parte de las especies se encuentran en una situación "extremadamente preocupante". Ya han desaparecido como aves reproductoras el fumarel común, y otras como la garcilla cangrejera o la garza imperial empeoran su estado de conservación.

Urgente necesidad de actuar

Especies históricamente abundantes como la pagaza piconegra han pasado de cifras superiores al millar de parejas en la primera década de este siglo a reproducirse solo dos años de los últimos nueve.

La mala evolución de los representantes de la familia de los charranes y fumareles en Doñana también se observa en el fumarel cariblanco o el charrancito común, que ha pasado de más del millar a principios de la década a menos de 20 parejas en 2022".

Más: especies comunes, como las espátulas, están registrando bajas tasas de productividad. Seis de los siete peores datos de reproducción para la espátula común de este siglo se registraron en la última década, mostrando la población de Doñana una tendencia lineal claramente negativa, que en valores absolutos se supone una reducción del 50% de la población reproductora en lo que va de siglo.

Pero no solo la reproducción se resiente. Los datos de invernada certifican la misma tendencia regresiva en las poblaciones que arriban a las marismas del Guadalquivir desde el centro y norte de Europa.

En la invernada 2021-2022 se censaron 87.488 individuos, el número más bajo en 40 años. Una de las invernantes más emblemáticas y abundantes de Doñana, el ánsar común, pasó de superar los 40.000 ejemplares de forma habitual a marcar los registros más bajos de la historia, con 9.591 individuos.

Sólo 9.171 agujas colinegras fueron censadas este año, el número más bajo desde la invernada 1980-81 y las 2.933 avocetas censadas representan el peor dato desde la invernada de 1985-1986.

Por ello, SEO/BirdLife no sólo ha pedido acciones inmediatas a las Administraciones nacionales para salvar Doñana, sino que ha comunicado a varios organismos internacionales la "urgente necesidad de actuar contundentemente para intentar revertir una crisis de biodiversidad sin precedentes en la historia del parque nacional".

El golpe definitivo para el humedal

En la actual situación, Doñana no podría acreditar el cumplimiento de gran parte de los criterios e indicadores establecidos en los estándares de calidad de la ‘Green List’ de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que certifica que el espacio se gestiona adecuadamente, de acuerdo con unos criterios y directrices aceptados internacionalmente.

La ONG ambiental considera que Doñana debería ser incluida en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro de la UNESCO. Asimismo, ha solicitado apoyo a la ciudadanía para "detener la extinción de Doñana", mediante la recopilación de firmas, que en breve serán entregadas al Parlamento Andaluz.

"Se trata de seguir presionando para que no se apruebe la legalización de 650 fincas de regadío en el entorno del parque nacional, pues supondría el golpe definitivo que podría abocar al humedal a un punto de no retorno", avisa SEO/BirdLife, que no está sola en la lucha, pues también han lanzado denuncias semejantes los órganos de gobierno del parque nacional y la Comisión Europea.

Entre los compromisos que el colectivo conservacionista reclama a las administraciones figuran "asegurar la clausura definitiva de todas las explotaciones ilegales que afectan al estado del acuífero, con un calendario de ejecución, un presupuesto destinado y sanciones incluidas".

También pide un plan de control e inspección para "disuadir la práctica de extracciones ilegales y anular cualquier concesión nueva prevista, como principio de precaución, hasta que se asegure el no deterioro de las masas de agua y sus ecosistemas asociados".

Aplicar un plan de ordenación y reestructuración de todo el sector agrícola del entorno del espacio natural protegido, "que verdaderamente supedite su evolución a la conservación a largo plazo de los hábitats y las especies de Doñana" es otra de las demandas de SEO/BirdLife.

