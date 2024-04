“No, el fin del petróleo no está cerca”, afirma el máximo responsable de la OPEP

Contrariamente a lo que auguran destacados organismos internacionales, el fin del petróleo no está todavía a la vista. Así lo ha asegurado el máximo responsable de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP), ya que el ritmo de crecimiento de la demanda energética que registra actualmente el planeta es de tal magnitud que el petróleo no puede ser reemplazado aún por otras alternativas. Por ello, considera que los esfuerzos internacionales deben centrarse en recortar las emisiones, no el uso de petróleo.

En un artículo de opinión publicado en el 'Middle East Economic Survey (MEES)', el secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, escribe que existe "una tendencia preocupante de narrativas" que utilizan términos como ‘el fin del petróleo’, que podrían fomentar políticas que deriven en un caos energético.

El jefe de la OPEP, autor del artículo / Agencias

"¿Qué pasaría si las inversiones en la oferta caen como resultado de todo esto, pero la demanda de petróleo sigue aumentando, como estamos viendo hoy?", escribió Al Ghais en el artículo de MEES que la OPEP compartió en X. "La realidad es que el fin del petróleo no está a la vista", afirma en dicho artículo.

La AIE pronostica un declive a partir de 2030

La Organización de Países Exportadores de Petróleo cree que el consumo de este combustible fósil seguirá aumentando en las próximas décadas, en contraste con organismos como la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que en sus últimos informes predice que alcanzará su punto máximo en 2030 para, a partir de entonces, iniciar un progresivo declive en favor de las energías limpias.

La OPEP pide frenar las emisiones, no la producción de petróleo / Efe

La industria petrolera está invirtiendo en tecnologías como la captura, reutilización y almacenamiento de carbono, el hidrógeno limpio y la captura directa del aire, y así "demuestra que es posible reducir las emisiones al tiempo que se produce el petróleo que el mundo necesita", añade Al Ghais en alusión a las nuevas tecnologías que permiten capturar el CO2 antes de ser emitido a la atmósfera e incluso una vez ya lanzado.

Al Ghais escribe que el mundo ha invertido más de 9,5 billones de dólares en costes de transición durante las dos últimas décadas, y, sin embargo, la energía eólica y solar sólo suministran algo menos del 4% de la energía mundial, mientras que los vehículos eléctricos tienen una tasa de penetración global total de entre el 2% y el 3%.

"La realidad es que las alternativas no pueden sustituir al petróleo a la escala necesaria, o son inasequibles en muchas regiones", asegura.

Artículo íntegro, en este enlace.

...............

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es