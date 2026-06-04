Anticiparse para proteger: la sanidad ambiental como aliada del medio ambiente

El Día Mundial del Medio Ambiente invita cada año a reflexionar sobre la relación entre la actividad humana, la salud del planeta y la calidad de vida de las personas. En ese equilibrio, la sanidad ambiental ocupa un papel cada vez más relevante. El control profesional de plagas ya no puede entenderse únicamente como una respuesta ante una incidencia puntual, sino como una herramienta de prevención, vigilancia y protección del entorno.

Lokímica trabaja desde hace más de 45 años en este ámbito, colaborando con administraciones públicas, empresas, instituciones y clientes privados en el control de mosquitos, cucarachas, roedores, legionela, especies invasoras y otros organismos que pueden afectar a la salud pública y al equilibrio ambiental. Su labor se desarrolla en entornos urbanos, rurales, industriales y naturales, donde cada actuación requiere conocimiento técnico, planificación y respeto por el medio en el que se interviene.

El cambio climático, el aumento de las temperaturas, la transformación de los hábitats y la movilidad global están modificando el comportamiento de muchas especies. Plagas que antes tenían una presencia limitada aparecen ahora en nuevos territorios o durante periodos más prolongados. Mosquitos transmisores de enfermedades, especies invasoras como la avispa asiática o riesgos asociados al agua y a las infraestructuras urbanas exigen una respuesta cada vez más especializada.

Modelo basado en la prevención

Ante este escenario, Lokímica apuesta por un modelo basado en la prevención. Actuar antes de que un problema se haga visible permite reducir tratamientos correctivos, minimizar molestias a la ciudadanía y limitar el impacto sobre el entorno. Los programas de vigilancia de focos de cría de mosquitos, los tratamientos larvicidas específicos, el seguimiento de redes de alcantarillado o el control de especies invasoras son ejemplos de una sanidad ambiental que busca proteger la salud sin alterar innecesariamente los ecosistemas.

La innovación también forma parte de este compromiso. El uso de drones, sistemas de monitorización, herramientas digitales de seguimiento, equipos de aplicación más precisos y una flota progresivamente más sostenible permite optimizar los recursos y actuar con mayor eficacia. La tecnología ayuda a tomar mejores decisiones, a intervenir solo donde es necesario y a reducir la huella ambiental de los operativos.

Pero la sostenibilidad no depende únicamente de la tecnología. También requiere coordinación institucional, formación técnica y colaboración ciudadana. Evitar acumulaciones de agua, mantener limpios patios y terrazas, revisar canaletas o comunicar incidencias en espacios públicos son pequeños gestos que refuerzan el trabajo profesional y contribuyen a prevenir la aparición de plagas.

En este Día Mundial del Medio Ambiente, Lokímica reafirma su compromiso con una forma de trabajar que une salud pública, protección ambiental e innovación. Porque cuidar el entorno también significa anticiparse a los riesgos, actuar con rigor y aplicar soluciones eficaces con el menor impacto posible.