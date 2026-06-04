FEMPA impulsa un cuestionario gratuito para medir la sostenibilidad de las empresas alicantinas

La sostenibilidad ha dejado de ser un concepto reservado a grandes compañías o departamentos especializados. Cada vez más empresas, también pymes y negocios familiares, se enfrentan al reto de adaptar su actividad a nuevas exigencias ambientales, sociales y normativas. En ese contexto, FEMPA ha puesto a disposición de las empresas de la provincia de Alicante un cuestionario de autodiagnóstico medioambiental, una herramienta práctica y gratuita que cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar que las empresas puedan conocer cuál es su situación actual en materia de sostenibilidad y detectar, de forma sencilla, oportunidades de mejora. El cuestionario permite analizar el grado de madurez de cada organización en aspectos como la normativa medioambiental, la eficiencia energética, la economía circular, la gestión de residuos, las emisiones a la atmósfera, la contaminación del suelo o el cálculo de la huella de carbono.

La herramienta está concebida como un primer paso para que las empresas puedan identificar sus fortalezas y debilidades. No se trata únicamente de comprobar el nivel de cumplimiento normativo, sino de abrir una vía de reflexión sobre cómo la sostenibilidad puede contribuir a mejorar la gestión interna, reducir costes, optimizar recursos y reforzar la competitividad. En un mercado cada vez más exigente, anticiparse a los cambios puede marcar la diferencia.

Una herramienta práctica para avanzar en sostenibilidad

El cuestionario de autodiagnóstico de FEMPA aborda cuestiones clave para cualquier empresa que quiera avanzar hacia un modelo más eficiente y responsable. A través de sus preguntas, las organizaciones pueden revisar si cuentan con medidas de ahorro energético, si gestionan correctamente sus residuos, si tienen en cuenta criterios de economía circular o si han iniciado procesos para medir y reducir su impacto ambiental.

La sostenibilidad empresarial no se limita al medio ambiente: también implica planificación, responsabilidad, mejora continua y capacidad de adaptación a los nuevos retos económicos y sociales.

Una de las principales ventajas de esta herramienta es su carácter gratuito y accesible. Las empresas pueden cumplimentar el cuestionario a través de la plataforma habilitada por FEMPA y, una vez finalizado, reciben un informe gratuito con recomendaciones. Este documento permite disponer de una primera fotografía de la situación de la empresa y orientar posibles actuaciones futuras.

Sostenibilidad como palanca de mejora empresarial

La iniciativa, respaldada por la Diputación de Alicante, plantea la sostenibilidad no como una carga administrativa, sino como una oportunidad de mejora empresarial. Adoptar medidas ambientales y sociales puede ayudar a reducir consumos, mejorar procesos, evitar riesgos normativos, fortalecer la imagen corporativa y responder mejor a las demandas de clientes, proveedores y administraciones.

En este sentido, el cuestionario también permite a las empresas obtener el sello distintivo «Impulso Sostenible», un reconocimiento a aquellas organizaciones que muestran su compromiso con avanzar en sostenibilidad. Este sello refuerza la visibilidad de las empresas que deciden dar pasos concretos en esta materia y puede convertirse en un elemento de valor añadido ante clientes y colaboradores.

La puesta en marcha de este autodiagnóstico supone, por tanto, una invitación directa a las empresas alicantinas para revisar su situación y actuar con criterio. En un escenario en el que la eficiencia, la responsabilidad ambiental y la adaptación normativa son cada vez más relevantes, herramientas como esta permiten transformar la sostenibilidad en una ventaja competitiva real.

Las empresas interesadas pueden acceder al cuestionario de autodiagnóstico ambiental y social de FEMPA en el siguiente enlace.