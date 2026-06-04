Liderando el futuro verde

El Día Mundial del Medio Ambiente es una efeméride que nos debe hacer reflexionar a todos. Pero para Grupo Silvoturismo, es mucho más. Es un recordatorio de por qué decidió fundar hace más de 25 años Silvoturismo Mediterráneo y por qué apostó, cuando muy pocas empresas lo hacían, por un modelo de negocio cuya razón de ser era la preservación del medio natural y la protección del medio ambiente.

Cada 5 de junio recordamos que para seguir avanzando debemos salvaguardar el entorno y los ecosistemas. Sostenibilidad, transición ecológica, economía circular o concienciación ambiental son premisas de su día a día, que implementan en todos los proyectos que lleva a cabo, contribuyendo a la minimización del impacto ambiental tanto de su propia actividad como de la que generan las administraciones, empresas y entidades de toda índole con las que trabajan. Porque ser sostenible ya no es una elección, es una necesidad, y cada acto cuenta.

Gracias a las acciones que desarrolla, aspira a conseguir un cambio en la sociedad, porque en Grupo Silvoturismo la sostenibilidad es el eje fundamental de su estrategia empresarial. Y para ello, su compromiso se ha traducido en un importante paso, reduciendo paulatinamente su huella de carbono. De hecho, desde 2021 ha logrado una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera de un 57,14 % y ha adquirido el compromiso de obtener el sello Calculo + Reduzco para 2025. Todo ello bajo los parámetros del Registro de huella, compensación y proyectos de absorción de CO2 promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).

De forma paralela, ha ampliado el alcance de sus certificaciones de calidad, con dos nuevas ISOS, la UNE-EN ISO 14006 y la UNE-EN ISO 20121, que comprenden asesoramiento, consultoría y gestión integral de proyectos ambientales y estratégicos, así como de eventos sostenibles; diseño, desarrollo y evaluación de campañas de sensibilización, educación y comunicación ambiental; ecodiseño para integrarlo en los sistemas de gestión; así como adecuación y mantenimiento de espaciosnaturales y senderos bajo el prisma de la sostenibilidad.

La sostenibilidad es el eje fundamental de su estrategia empresarial

Estrategia verde

El avance hacia una economía descarbonizada y el cumplimiento de las normativas ambientales exigen respuestas solventes por parte de las administraciones públicas y el tejido empresarial. En este escenario de transición, Grupo Silvoturismo se ha consolidado con proyectos ejecutados en toda España y, especialmente, en la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y las Islas Baleares.

La empresa no solo gestiona el entorno natural, sino que diseña la estrategia verde de entidades públicas y corporaciones privadas que buscan liderar el cambio global.

Aunque los orígenes de la firma están estrechamente ligados a las actuaciones integrales en el medio natural —como la creación de infraestructuras verdes, la adecuación de áreas recreativas o la señalización de senderos—, su evolución ha situado a su división de consultoría y comunicación ambiental en la vanguardia del sector.

El grupo desarrolla proyectos y ofrece soluciones técnicas que responden de manera rigurosa a las exigencias normativas europeas, estatales y autonómicas actuales en materia de sostenibilidad. Entre sus múltiples líneas de negocio en los últimos años destaca el cálculo y compensación de la Huella de Carbono, un servicio para que las organizaciones minimicen su impacto climático mediante proyectos de absorción de CO2 y plantaciones forestales.

Un equipo multidisciplinar

Asimismo, el equipo multidisciplinar de la firma elabora informes de sostenibilidad basados en criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), reforzando la transparencia y la reputación de marca de sus clientes. Su experiencia se extiende también al ámbito administrativo, prestando un soporte técnico clave en el diagnóstico de planes de acción para los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), elaborando memorias de sostenibilidad o implantando sistemas de gestión ambiental y de calidad, entre otros.

El éxito de Grupo Silvoturismo radica en un modelo que conjuga la rigurosidad técnica de sus ambientólogos y consultores con una sólida capacidad creativa para diseñar campañas de concienciación y educación ambiental, otro de sus puntos fuertes. Tras un cuarto de siglo sembrando conciencia y ejecutando proyectos de alto impacto ecológico, la firma afronta el futuro con la misma ilusión y amor por la naturaleza que promovió su fundación. Su experiencia acumulada la posiciona no solo como una entidad proveedora de servicios, sino como el aliado para la defensa del medio ambiente.