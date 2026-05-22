Borjamotor se convierte en el gran escaparate de Omoda & Jaecoo en Alicante

El pasado jueves, Omoda & Jaecoo convirtió el concesionario Borjamotor, en la Ciudad del Automóvil de Alicante, en uno de los escenarios protagonistas de su gran evento nacional, la ‘SHS Fever Night’, segunda edición del OJ Premiere, una cita celebrada de forma simultánea en toda España para acercar al público las últimas novedades de la marca.

El encuentro reunió en Alicante a clientes, potenciales compradores, medios de comunicación e influencers en torno a una propuesta que combinó tecnología, producto y experiencia de marca. La velada permitió conocer de cerca la evolución de la compañía en el mercado español, así como su apuesta por una movilidad cada vez más electrificada, eficiente y conectada con las nuevas demandas del cliente.

Tras el éxito de la primera edición del OJ Premiere, que congregó a miles de asistentes en distintos puntos del país, Omoda & Jaecoo volvió a apostar por un formato cercano y experiencial. La marca trasladó a cada territorio una cita de alcance nacional, pero con una clara adaptación al entorno local. En Alicante, ese papel lo asumió Borjamotor, concesionario de referencia de Omoda & Jaecoo en la provincia.

Omoda Borjamotor presenta sus dos nuevos modelos de coches en Alicante / Áxel Álvarez

Alicante, en el mapa del crecimiento de OMODA & JAECOO

La celebración de la ‘ ‘SHS Fever Night’ en Alicante llegó en un momento clave para la compañía, que ha alcanzado ya los 50.000 clientes en España en un corto periodo de tiempo desde su llegada al mercado.

Ese avance también tiene reflejo en la provincia, donde Omoda & Jaecoo continúa consolidando su presencia y acercando su propuesta al cliente local. La marca ha reforzado su red comercial y su notoriedad en una zona estratégica, con un público cada vez más interesado en vehículos tecnológicos, eficientes y con una propuesta de diseño diferenciada.

A nivel nacional, la compañía cerró abril con 3.343 matriculaciones, el mejor resultado mensual de su historia, con un crecimiento cercano al 120% respecto al año anterior. En el acumulado del año, Omoda & Jaecoo ha alcanzado las 11.506 unidades matriculadas, con un crecimiento próximo al 92%.

Además, más del 70% de sus ventas corresponden a clientes particulares, un dato especialmente relevante en un mercado muy competitivo. En este canal, la marca ya supera el 5% de cuota, consolidándose como uno de los actores más dinámicos del automóvil en España.

La tecnología SHS, protagonista de la noche

Uno de los grandes focos del encuentro fue la tecnología Super Hybrid System, SHS, eje de la estrategia de electrificación de Omoda & Jaecoo. Durante la velada, los asistentes pudieron conocer de primera mano esta propuesta tecnológica, pensada para ofrecer una movilidad más eficiente sin renunciar a prestaciones, confort y experiencia de conducción.

La cita también sirvió para acercar al público algunos de los últimos lanzamientos de la marca, entre ellos el Omoda 7 SHS híbrido enchufable y el Jaecoo 8 SHS híbrido enchufable, así como las nuevas versiones SHS híbridas de Jaecoo 5 y Jaecoo 7.

Estos modelos reflejan la evolución de la gama hacia soluciones cada vez más electrificadas y tecnológicas. No es un movimiento aislado: los vehículos electrificados representan ya el 88% de las ventas de Omoda & Jaecoo, una cifra que explica el peso creciente de esta tecnología dentro de su estrategia comercial y de producto.

Durante el evento los asistentes conocieron de primera mano la tecnología Super Hybrid System (SHS), eje de la estrategia de electrificación de OMODA & JAECOO. / AXEL ALVAREZ

Una experiencia de marca en Borjamotor

Más allá de la presentación de nuevos modelos, la ‘SHS Fever night’ se concibió como una experiencia completa. El concesionario Borjamotor Omoda & Jaecoo Alicante se transformó para la ocasión en un espacio experiencial donde la exposición de vehículos convivió con música, entretenimiento y actividades interactivas.

La propuesta buscaba reforzar el vínculo entre la marca y su comunidad local, ofreciendo una forma distinta de acercarse al automóvil. El evento permitió comprobar cómo Omoda & Jaecoo quiere ir más allá de la simple presentación de producto para construir una relación más directa con el cliente, basada en la tecnología, el diseño, la innovación y la experiencia.

El formato, replicado de forma simultánea en toda España, permitió amplificar el impacto del evento tanto a nivel local como nacional. En ese mapa, Alicante ocupó un lugar destacado gracias al papel de Borjamotor como uno de los puntos clave de la celebración.

Estos modelos reflejan la evolución de la gama hacia soluciones cada vez más electrificadas y tecnológicas. / AXEL ALVAREZ

Además, con motivo de la ‘SHS Fever night’, Omoda & Jaecoo Borjamotor mantiene condiciones especiales para la adquisición de vehículos Omoda & Jaecoo hasta el 31 de mayo, una oportunidad para quienes estén valorando la compra de un nuevo modelo de la marca.

Con esta segunda edición del OJ Premiere, Omoda & Jaecoo consolida una plataforma estratégica para acercar su propuesta a los territorios. En Alicante, Borjamotor fue el escaparate de una marca que sigue creciendo, que refuerza su apuesta por la electrificación y que busca conectar con el cliente desde una experiencia más cercana, tecnológica y emocional.

Ubicación de Omoda & Jaecoo Borjamotor en Google Maps.

Más información sobre Omoda & Jaecoo Borjamotor:

Dirección: N-330, 58, 03006 Alicante

Teléfono: 965 28 88 00

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