En España, la seguridad de los vehículos es un tema de vital importancia, meticulosamente evaluada por entidades como la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Euro NCAP. Ambas se dedican a clasificar y asegurar la fiabilidad de los coches disponibles en el mercado español, poniendo especial énfasis en varios aspectos cruciales.

La Euro NCAP, en particular, adopta un enfoque integral en sus análisis, cubriendo tanto elementos internos como externos de los vehículos. Entre los criterios evaluados se encuentran:

· Protección del ocupante adulto: Este aspecto se centra en determinar qué tan bien un vehículo protege a los conductores y pasajeros adultos en caso de un accidente. La efectividad de las medidas de seguridad implementadas para adultos es crucial en esta evaluación.

· Protección del ocupante infantil: Aquí, la atención se dirige hacia la seguridad de los niños a bordo. Se evalúa la capacidad de los vehículos para transportar niños de manera segura y la protección que ofrecen los sistemas de sujeción infantiles, un factor decisivo para familias jóvenes.

· Protección del peatón: Este criterio es fundamental para la seguridad vial urbana. Se analiza cómo el diseño y las características de un vehículo pueden afectar a un peatón en caso de colisión, evaluando áreas como la cabeza, la pelvis y las extremidades.

· Sistemas de asistencia a la seguridad: En esta categoría, la Euro NCAP examina las tecnologías de asistencia a la conducción modernas. Se valoran dispositivos y sistemas diseñados para prevenir accidentes y reducir la severidad de las lesiones en situaciones de riesgo.

Los coches que se enumeran no siguen ningún orden en cuanto a calidad. El cuarto es igual de bueno que el primero. La selección ofrece las posibilidades de cada uno de ellos y luego queda en tus manos decidir cuál es el mejor, cuál se ajusta más a lo que quieres.

A continuación te ofrecemos una selección de los coches más seguros identificados en España en 2023 que destacan por su procedencia de marcas reconocidas por su fiabilidad y compromiso con la seguridad.

Estos vehículos no solo cumplen con los criterios de evaluación de la Euro NCAP sino que establecen un estándar en la industria, ofreciendo a los consumidores opciones de transporte seguras y confiables.

Lexus NX

Otro de los coches más seguros en 2023 está el SUV compacto de Lexus, el NX. Este modelo no solo es líder en seguridad, sino que también resalta por sus asistentes de conducción y su gama que incluye versiones híbridas y enchufables. Entre sus características de seguridad más avanzadas se encuentra el sistema de frenado automático de emergencia, capaz de detectar peatones y ciclistas, lo cual ayuda a evitar accidentes. Además, viene equipado con asistencia para mantenerse en el carril, control de crucero adaptativo y un sistema que detecta si el conductor está cansado.

El Lexus NX también se luce con su cámara de 360 grados y sensores de aparcamiento, facilitando mucho el estacionamiento. Y para rematar, cuenta con sistemas que mejoran la visibilidad, como faros LED adaptables y luces traseras LED, que son una maravilla en condiciones de poca luz.

Mercedes Clase C

El Mercedes Clase C se ha posicionado entre los coches más seguros de 2023. Brilla en proteger a los adultos que van en el coche, aunque no está tan arriba en cuanto a la seguridad para los más vulnerables. Este coche viene cargado con tecnología punta para una conducción semi-autónoma, como un control de crucero que se adapta solo, ayuda para que no te salgas del carril y un sistema que frena por ti si hay una emergencia. Además, tiene un sistema inteligente que se da cuenta si el conductor está cansado y te avisa para evitar sustos en la carretera.

Volkswagen ID.5

Hablar de Volkswagen es sinónimo de seguridad y con razón como vemos en su modelo Volkswagen ID.5 con su sistema de frenada de emergencia, el Front Assist, es una maravilla detectando a otros usuarios en la carretera y del Lane Assist para que no te salgas del carril sin querer. Pero eso no es todo: viene con control de crucero predictivo, un asistente genial para esos ángulos muertos que se llama Side Assist, y el Emergency Assist para situaciones de emergencia.

Kia EV6

El Kia EV6 ha destacado como uno de los coches eléctricos top en seguridad en 2023, especialmente bueno en proteger contra lesiones de latigazo cervical en choques por detrás. Este coche no se queda corto en sistemas avanzados: tiene frenos de disco en todas las ruedas y un sistema de frenado regenerativo que convierte la energía del frenado en electricidad para recargar la batería.

Pero eso no es todo. El EV6 también trae ayudas para el conductor, como el asistente de mantenimiento de carril y el asistente de velocidad inteligente, que hacen más fácil la conducción y llevar una velocidad constante y segura en la carretera, además es uno de los coches más seguros que hay ahora gracias a su sistema avanzado de airbags, que cuidan a los pasajeros en caso de un golpe.