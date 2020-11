Mi perro tiene un año y aun no se le han caído los colmillos de leche. Sin embargo, sí le han salido ya los definitivos por lo que, en su boca, no caben más dientes. Me dijeron que tuviera paciencia, que se le caerían solos, pero, nada ¿Qué puedo hacer?

Los perros suelen cambiar los dientes sobre los seis meses de edad. A esa edad mudan incisivos y caninos. No obstante, es cierto que a veces se retienen los primeros con los consiguientes problemas.

Normalmente, el tiempo acaba poniendo a cada diente en su sitio y los primeros acaban cayendo. De todas formas, aunque el asunto no presenta gravedad, es cierto que, con el tiempo, pueden acumular sarro, con el consabido olor de boca, sangrado o incluso infección que suele acompañar en esos casos. Por eso, lo mejor es que le facilites juegos para morder que le ayuden a que se les caigan al trastear con ellos.

Si ves que eso no ocurre, acude a tu veterinario y que él estudie la conveniencia de extraérselos. La salud bucal de nuestro perro es fundamental. Puede ser una fuente de salud o un pozo de enfermedades.