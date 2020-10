La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la expresidenta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se han enzarzado este viernes en una discusión a cuenta de la expulsión de Rodríguez del grupo parlamentario durante su permiso de maternidad.

Montero ha indicado que "la política no para" mientras se está de permiso por maternidad: "Yo he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas (...) La política no para mientras estamos de permiso, piense en lo que yo viví en los dos permisos de maternidad", ha subrayado en una entrevista en RNE.

Teresa Rodríguez ha criticado las declaraciones de la titular de Igualdad y ha asegurado que con ese mismo argumento un empresario podría decirle a una trabajadora que "la fábrica no para" por su permiso de maternidad y despedirla: "Hace daño esto, y no solo a mí. ¡La Ministra de Igualdad!", ha lamentado la política andaluza en Twitter.

Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora "la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle." Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad! pic.twitter.com/ZfBYOkBxV0 — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) 30 de octubre de 2020

En esa misma red social, Montero le ha contestado argumentando que no la han despedido y afeando que se compare con una trabajadora precaria. "Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas", ha escrito.

Un mensaje que minutos después ha sido contestado por Rodríguez, que ha incidido en que ella no está en política por dinero y que no "cambió de barrio" por ejercerla.

"No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio", ha respondido.

No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) 30 de octubre de 2020

La diputada andaluza ha lamentado que la "sororidad" no sea "una línea roja, un consenso incuestionable" de las feministas, "una solidaridad de género que va más allá" de las posiciones políticas. Además, ha añadido que siempre ha apoyado a Montero cuando ha recibido ataques del patriarcado y que lo seguirá haciendo por sí misma, por sus hijas y "por las hijas de todas".

En la entrevista radiofónica, la ministra de Igualdad ha considerado "muy triste" que la situación de diferencias en el seno de Adelante Andalucía no haya frenado cuando Teresa Rodríguez estaba de permiso.

Preguntada por la opción de haber esperado que Rodríguez se incorporara tras el permiso para solicitar su expulsión, Montero ha explicado que las dos partes "no han visto posibilidad de desescalar el conflicto mientras Teresa estaba asumiendo su permiso de maternidad".

"Esto es algo que como bien sabe y reivindica Teresa forma parte de la autonomía de las organizaciones, tanto de Unidas Podemos como del espacio que ha creado Teresa en el ámbito andaluz, que son ellas las que toman esas decisiones", ha sostenido Montero.