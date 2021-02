Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Junts, PDeCAT, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y la CUP han escenificado este martes su 'plante' al Rey Felipe VI en el acto del Congreso por el 40 aniversario del fracaso del intento de golpe de Estado del 23F y han explicado, en una comparecencia conjunta, que su objetivo es acabar con "el régimen del 78" y las instituciones que lo encarnan, como la Corona.

Así se recoge en el manifiesto que los representantes de estos seis partidos políticos independentistas y soberanistas han leído en rueda de prensa tan sólo horas antes de que la Cámara acoja un acto para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la citada efeméride que presidirá el Jefe del Estado.

"Somos fuerzas que compartimos el objetivo de ruptura democrática con el régimen del 78, el cual supone la negación nacional y social de los derechos y libertades de nuestras sociedades y nuestros pueblos", comienza dicho manifiesto.

En el texto, recogido por Europa Press, las fuerzas firmantes denuncian que ese régimen y los pilares que lo sostienen son "el candado" que impide que la ciudadanía catalana, vasca, gallega, así como las clases populares de este Estado avancen hacia un escenario democrático "basado en la libertad nacional y la justicia social".

Y advierten de que mientras que el Estado español siga sustentándose en los mismos estamentos políticos, judiciales, policiales y monárquicos que hace 40 años y no se reconozca el "derecho a la autodeterminación" y continúe habiendo "presos políticos, exiliados y represión", "ni existirá normalidad democrática ni este Estado podrá ser considerado una democracia plena".

De forma paralela, estas fuerzas independentistas y nacionalistas han registrado este martes en el Congreso una proposición no de ley exigiendo, 40 años después del 23F, la desclasificación de los documentos para conocer "con exactitud "cada documento, cada grabación, cada información significativa que obre en poder del Estado español y que aporte "luz y taquígrafos" a los verdaderos acontecimientos que alumbraron esa intentona golpista.

Ley de secretos oficiales

Por su parte, el portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha justificado la ausencia de su partido del acto del Congreso que conmemora el fracaso del 40 aniversario del 23F por la bruma que existe sobre lo ocurrido ese día y la negativa a reformar la ley de secretos oficiales para que se conozca qué pasó realmente.

Esteban, en rueda de prensa en el Congreso, ha lamentado que se haya dado a los grupos ya "cocinado" ese acto presidido por el Rey y no hayan podido plantear sugerencias.

"Es incómodo estar conmemorando unos sucesos envueltos aún hoy en una bruma informativa y bastante propaganda y de los que desconocemos sus detalles después de cuarenta años", ha añadido.

A su juicio, eso ocurre porque no se quiere modificar la ley de secretos oficiales y desvelar la documentación de la época.

"Se habla mucho de transparencia y de hacer las cosas de otra manera pero, hasta ahora nada de nada", ha subrayado antes de lamentar que la Mesa del Congreso haya vuelto a ampliar este martes el plazo de enmiendas a la proposición que pretende modificar la ley de secretos oficiales y que el PNV presentó hace más de ocho meses.

Esteban ha aclarado que la ausencia del PNV en el acto no es un desaire o desacato al Rey, y que su participación no es lo que les ha llevado a decidir no estar presentes.

Sí ha señalado que acudir a un acto en el que va a estar Vox, partido que ha dicho que habría querido que saliera adelante el golpe, tiene aún menos sentido para su partido.

El PNV no se ha sumado al manifiesto suscrito por otros grupos que han decidido ausentarse igualmente de la conmemoración del fracaso del golpe porque, según ha explicado, no se sienten identificados con le lenguaje que se utiliza ni con algunas de sus afirmaciones.

Como ejemplo, ha mostrado su desacuerdo con el párrafo en el que se afirma que el Estado se sigue sustentando en los mismos estamentos políticos, judiciales, policiales y monárquicos que hace cuarenta años.