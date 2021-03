El Tribunal de Cuentas ha detectado "gastos electorales no declarados" por valor de 189.497 euros en la contabilidad presentada por la coalición electoral de BCN Canvi para las elecciones municipales de 2019, liderada por el exprimer ministro francés Manuel Valls junto con independientes y miembros de Cs.

El ente fiscalizador manifiesta en el Informe de Fiscalización de las Contabilidades de las elecciones locales de 26 de mayo de 2019 que, "del importe declarado por la coalición, un total de 188.867 euros" fueron facturados y abonados por la Asociación Barcelona Capital Europea.

Dicha asociación fue la plataforma con la que Valls presentó su candidatura para las elecciones municipales antes de formar la coalición con Cs, y el Tribunal de Cuentas considera que la coalición electoral incumplió lo dispuesto en la Ley orgánica sobre la financiación de partidos políticos.

Según se expone en el informe, esta ley "no permite aceptar que, directa o indirectamente, terceras personas asuman de forma efectiva el coste de las adquisiciones de bienes, obras o servicios de cualesquiera otros gastos que genere la actividad de los partidos políticos".

La aceptación por terceros del coste efectivo de las adquisiciones de bienes, obras, servicios o de otros gastos que genere la actividad de los partidos políticos, advierte el Tribunal, "constituye una irregularidad sancionable".

Del total de gastos no declarados, 126.479 "se han tenido en cuenta a efectos del cumplimiento del límite máximo de gastos" y 63.018 se corresponden con gastos de naturaleza electoral, pero que han sido realizados antes del inicio de la convocatoria de elecciones y, por tanto, fuera del plazo indicado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Por eso el Tribunal ha subrayado que "no han sido considerados gastos electorales ni tenidos en cuenta para el cálculo del límite máximo de gastos".

Por otro lado, el informe también revela que la formación "superó el máximo de gastos" para este proceso electoral en 126.819,24 euros, lo que supone un exceso del 71,15% sobre el límite de gastos establecido (178.237,73), de manera que el total de gastos ascendió a 305.056,97 euros.

Fuentes de BCN Canvi han explicado a Europa Press que impugnarán el informe puesto que no están de acuerdo con la atribución de gastos electorales, y han aclarado de que se trata de un informe y no de una sanción.

Cs se desmarca

Por su parte, Cs ha asegurado que estos gastos "no tienen nada que ver ni con el grupo municipal ni con Cs", ya que son anteriores al pacto de coalición que se realizó en abril de 2019, y defienden que la facturación de la formación naranja se recoge en otro apartado distinto.

En las alegaciones que ambos grupos presentaron al informe, BCN Canvi considera que las facturas emitidas no pueden ser consideradas como gastos electorales porque no son actividades dirigidas a la petición de voto, mientras que Cs manifiesta no haber tenido conocimiento de estos gastos y que su atribución "es fruto de la confusión entre las actividades de la Asociación con las de la coalición".