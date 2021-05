La campaña del 4-M, la más bronca y atípica que se recuerda, ya ha acabado, pero no la conflictividad y el choque entre los partidos. Este lunes, 3 de mayo, jornada de reflexión, el PSOE llevó a Isabel Díaz Ayuso a la Junta Electoral Provincial por el uso “partidista” de los fastos oficiales del Dos de Mayo.

En un escrito de 22 páginas [aquí en PDF], los socialistas reclaman a la JEP que abra expediente sancionador contra la presidenta regional por “infracción reiterada y grave” del artículo 50.2 de la ley electoral, que por “reincidencia y desobediencia a las administraciones electorales” concluya “con la mayor sanción posible”. Ese artículo 50.2 de la LOREG es el que exige neutralidad a los poderes públicos en todo el proceso electoral.

El fundamento principal del recurso del PSOE es que Ayuso uso una y otra vez la palabra “libertad” en su discurso institucional, ‘leitmotiv’ de su propio mensaje de campaña. Subraya que la libertad por la que luchó el pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808, y que se plasmó en la Constitución de 1812, debe ser la “libertad de todos, y no solo la de sus gobernantes para sentirse por encima de la ley”. La libertad no es “hacer lo que se quiera”, sino que ha de estar cimentada en la “legalidad”, prosigue, por lo que no cabe la “utilización partidista”.

Vulneración de la objetividad

El escrito recalca que el Dos de Mayo se llevaron a cabo “diferentes actos institucionales, organizados y financiados única y exclusivamente por la Comunidad de Madrid, en los que se ha evidenciado una manifiesta, clara y reiterada vulneración de los principios de objetividad, neutralidad e igualdad de armas” por parte de Ayuso y de la Dirección General de Medios del Ejecutivo autonómico. Una actitud “en clara desobediencia” al acuerdo conocido la semana pasada de la Junta Electoral Central -y que decidía la apertura de expediente contra la presidenta madrileña-, y que para el PSOE es el “corolario a la utilización sistemática de las instituciones y medios públicos”.

Para los socialistas, esa “utilización intencionada y consciente de los lemas de campaña utilizados por el PP y su candidata en los actos institucionales” organizados por el Gobierno regional, tiene su origen en el mismo momento en que ella decidió disolver la Asamblea y convocar las elecciones del 4-M, porque desde el principio insistió en que lo que estaba en juego era la “libertad”. Ya aquel 10 de marzo, recuerdan, la líder popular planteó la batalla en las urnas como una disyuntiva entre “socialismo o libertad”.

En un escrito de 22 páginas [aquí en PDF], los socialistas reclaman a la JEP que abra expediente sancionador contra la presidenta regional por “infracción reiterada y grave” del artículo 50.2 de la ley electoral, que por “reincidencia y desobediencia a las administraciones electorales” concluya “con la mayor sanción posible”. Ese artículo 50.2 de la LOREG es el que exige neutralidad a los poderes públicos en todo el proceso electoral.

El fundamento principal del recurso del PSOE es que Ayuso uso una y otra vez la palabra “libertad” en su discurso institucional, ‘leitmotiv’ de su propio mensaje de campaña. Subraya que la libertad por la que luchó el pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808, y que se plasmó en la Constitución de 1812, debe ser la “libertad de todos, y no solo la de sus gobernantes para sentirse por encima de la ley”. La libertad no es “hacer lo que se quiera”, sino que ha de estar cimentada en la “legalidad”, prosigue, por lo que no cabe la “utilización partidista”.

Vulneración de la objetividad

El escrito recalca que el Dos de Mayo se llevaron a cabo “diferentes actos institucionales, organizados y financiados única y exclusivamente por la Comunidad de Madrid, en los que se ha evidenciado una manifiesta, clara y reiterada vulneración de los principios de objetividad, neutralidad e igualdad de armas” por parte de Ayuso y de la Dirección General de Medios del Ejecutivo autonómico. Una actitud “en clara desobediencia” al acuerdo conocido la semana pasada de la Junta Electoral Central -y que decidía la apertura de expediente contra la presidenta madrileña-, y que para el PSOE es el “corolario a la utilización sistemática de las instituciones y medios públicos”.

Para los socialistas, esa “utilización intencionada y consciente de los lemas de campaña utilizados por el PP y su candidata en los actos institucionales” organizados por el Gobierno regional, tiene su origen en el mismo momento en que ella decidió disolver la Asamblea y convocar las elecciones del 4-M, porque desde el principio insistió en que lo que estaba en juego era la “libertad”. Ya aquel 10 de marzo, recuerdan, la líder popular planteó la batalla en las urnas como una disyuntiva entre “socialismo o libertad”.

“Libertad” es, precisamente, el eslogan del PP para el 4-M. A partir de ahí, el recurso recorre los tuits, imágenes de campaña, cartelería o discursos del PP, en los que “reiteradamente” la formación conservadora centra su mensaje en “recuperar España en libertad”. En ese sentido, la celebración del Dos en Mayo en la sede del Gobierno autonómico, en la Puerta del Sol, se convirtió en el “corolario de la utilización partidista de las instituciones públicas mediante el diseño medido” de toda la ceremonia, “a mayor gloria” de Ayuso y “el desarrollo de su eslogan de campaña”.

“Todos los actos de celebración”, siguen los socialistas, “desde el primero al último”, estaban enfocados para un “único fin, servir a los intereses partidistas de la candidata del PP” y “contra el resto de las formaciones políticas en un proceso electoral en curso y [contra] el Gobierno de la nación”. El PSOE recuerda, entre esos hechos orientados a “servir” al PP, el control de la señal de difusión pública de la ceremonia -que el Ejecutivo autonómico contrató aparte, arrebatándosela a Telemadrid-, los actos, la “elección de los premiados” por la Comunidad de Madrid (desde los expresidentes Cristina Cifuentes a Ángel Garrido hasta Nacho Cano, compositor y exintegrante de Mecano), los invitados y el “broche final del discurso” de Ayuso.

De hecho, el escrito reproduce la firma en el Libro de Honor de la presidenta durante la ofrenda floral a los Héroes del Dos de Mayo en el cementerio de la Florida (“A todos aquellos que dieron y aún hoy siguen haciéndolo su vida por el bien más preciado que tiene el hombre: la libertad”), o se detiene en las palabras de agradecimiento de Cifuentes (le deseó a Ayuso “todo el éxito, que será el éxito de todos los madrileños”) y de Nacho Cano, que se despojó de su banda de premiado para cedérsela a la candidata del PP, para cumplimentar la por haber dejado la cultura abierta. En todo momento, subraya el escrito, el Twitter oficial de la Comunidad de Madrid da cuenta de los actos con una “absoluta falta de neutralidad y bochornosa exhibición de ella”. Y en su discurso institucional Ayuso cayó, para el PSOE, en un “auténtico mitin político, centrado en su eslogan libertario y en sus apuestas personales [...] para salvar a Madrid y a España”.

🔴 La presidenta @IdiazAyuso apela a la identidad integradora de nuestra región en la celebración del #2deMayo.



¡Feliz Día de la Comunidad de Madrid!https://t.co/aFLI5QOQY8 pic.twitter.com/T1HdaWMD4O — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) 2 de mayo de 2021

El escrito incide en que no se puede justificar el tono y las palabras por las apelaciones a la historia, porque “se deslizaban continuas referencias al tiempo presente y, por ende, claramente al momento electoral”, como cuando se recreó en el uso de la palabra “libertad” (la usó al menos ocho veces) y se refirió a “muchas ideologías aparentemente salvadoras”. En suma, que Ayuso hizo del concepto “libertad” una utilización “partidista”, concluye el PSOE. Es más, remarca que los medios también se han hecho eco de ese uso “torticero y partidista” de los actos institucionales del Dos de Mayo.

🔴 @IdiazAyuso: "Hago un llamamiento a renovar la concordia. Lo contrario es la negación de la convivencia".



🏅 La presidenta regional recupera la tradición de conceder la Medalla de Oro a los anteriores presidentes de la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/3MNj8R0vIc — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) 2 de mayo de 2021

Por todo ello, los socialistas entienden que la presidenta ha vulnerado el artículo 50.2 de la ley electoral, que ha violado el principio de “igualdad de los actores electorales”, y que ha contravenido la instrucción de la Junta Electoral Central de 2011 que pone límite a las campañas institucionales. El organismo arbitral, recuerdan, dejó claro que no pueden utilizar “imágenes, sintonías o expresiones coincidentes o similares a las empleadas” en las campañas de los candidatos. El PSOE, pues, observa contenido electoralista en la señal de televisión, en el discurso de Ayuso, en los medios de comunicación propios de la comunidad (nota de prensa, grupos de wasap para los periodistas o el Twitter oficial), vulnerando “los principios de objetividad, neutralidad, transparencia e igualdad que deben regir los procesos electorales”.

Pero además la impugnación remacha que las conductas de Ayuso y su equipo son “reincidentes” y demostrarían su “absoluto desinterés por ajustarse a la legalidad”.