El exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, alias 'el Albondiguilla", que se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 40 años y siete meses de cárcel en el juicio que arranca el próximo 10 de noviembre por la pieza del caso Gürtel referida a este municipio, busca rebajar su más que posible condena mediante un escrito en el que confiesa su intervención en esta trama y que ha remitido este mismo martes a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han señalado a El Periódico de España que estudiarán el documento, pero no aventuran aún si lo señalado en él le puede propiciar una rebaja inicial de la petición de pena ya solicitada en su escrito de conclusiones provisionales. Se esperará en principio al desarrollo del juicio al igual que ocurre con otros siete investigados en este sumario que también han confesado ante el juez, entre ellos el 'cerebro' de la organización Francisco Correa. Para este último se piden en principio 76 años y 7 meses de prisión.

En un escrito remitido a la Sala este mismo martes, al que ha tenido acceso El Periódico de España, González Panero comienza diciendo que durante su etapa de alcalde consintió "el trato de favor a Grupo Correa" a cambio de recibir comisiones que a continuación pasa a relatar y que según la Fiscalía Anticorrupción ascenderían a 1,8 millones de euros. El documento, de 27 páginas, incluye documentos manuscritos y de las operaciones reconocidas.

También coincide con el relato mantenido desde el primer momento por el Ministerio Público en el sentido de colocar el origen del caso a finales de los años 90, cuando Correa como organizador de eventos y campañas electorales del PP pudo acumular contactos tanto con miembros de este partido como con empresarios de relevancia en nuestro país. En su caso el contacto llegó a través del ex concejal José Galeote.

En esta nueva pieza de Gürtel se acusa a los principales encausados -han sido procesadas 27 personas un total de 13 empresas-,de delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La implicación del PP

En esta causa, el PP volverá a sentarse en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de las supuestas irregularidades cometidas por Panero con una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

El relato de su cooperación en esta trama se inicia con un viaje a Miami en 2002 al que fue con Galeote y Correa, organizado por la empresa Pasadena viajes de este último, "con el hecho añadido de que Correa tenía un contacto con un alto directivo de Iberia" que les facilitaría la subida a primera clase.

"En ese primer momento yo desconocía la verdadera relevancia del señor Francisco Correa dentro del Partido Popular, pero pronto tuve la oportunidad de comprobar que este tenía acceso directo, tanto a la sede del PP en Génova, sin tan siquiera necesidad de entrar con acreditación, como también por la facilidad de contacto con el Palacio de la Moncloa", añade el escrito.

A partir de ese momento reforzaron los contactos en relación con inversiones que a ambos les interesaba hacer en EEUU, y la "colaboración delictiva", como la llama el propio González Panero "se fue incrementando hasta 2005, fecha en la que dice que rompió su relación tanto personal con él "porque sus presiones eran desmedidas y ambiciosas" y presentaban un mayor "riesgo de exposición". Entre otras, cita el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, el denominado Campus Sanitario, el área comercial del Banco Santander o proyectos de residencias de ancianos.

Reglas de conducta de Correa

'El Albondiguilla' señala ahora a los jueces a partir de dicha fecha existía la creencia por el señor Correa de que él estaba actuando por su cuenta y al margen de la organización, por lo que confeccionaron un documento al que ellos mismos se referían como 'reglas de conducta' que fue manuscrito por el número dos de la misma y ex secretario de organización del PP gallego Pedro Crespo, que adjunta a su confesión.

En estos papeles la primera regla de conducta es la siguiente 1) "no te queremos joder la vida" a lo que añaden en la segunda "se trata exclusivamente de hacer justicia, de restablecer una situación previa que ya existía". El documento añade encargos como "pliego campus sanitario, que arregle de inmediato lo del trompas" o "área comercial Banco Santander. Comenzó a gestionarlo Paco y lo vamos a continuar nosotros" o "Dimite y vete. Yo en tu lugar lo haría. Puedes dedicarte a la bolsa (ya lo comentan tus concejales )", para concluir en el punto 23): "¿Todo claro? Esto solo romperá si tú rompes. Nada de engaños".

A partir de este momento el exalcalde realiza un reconocimiento de hechos que incluye las adjudicaciones y cobros relacionados con SUFI S.A; vinculadas al empresario Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) , con UFC S.A., o con Teconsa.

Aporta igualmente un listado de gastos en especie (sastrería o zapatos), en viajes otras dádivas como una pantalla de plasma pagado todo ello por Especial Events, la empresa de Correa.

Situación económica actual

Finaliza su confesión señalando que su mayor problema es el de obtener el dinero suficiente para poder atender a la reparación del daño y faclitar así una reducción de la extensión de su pena, y que buena prueba de su situación económica es que vive en el domicilio de sus padres.

"Es cierto que he podido emprender, tras diversos proyectos fallidos, cierta actividad laboral como "autónomo en prestaciones de servicios destinado a la rebaja de la facturación de la luz" añade, para concluir que no ha hecho uso hasta el momento de los 1.500 euros mensuales que le han sido desbloqueados por orden de la propia Audiencia Nacional para atender sus necesidades , "para no minorar la liquidez de esas cuentas y poder atender en mayor medida a esta reparación del daño".