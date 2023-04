Las negociaciones entre el PSOE y el PP sobre la ley del ‘solo sí es sí’ contrastan con las que los dos partidos mayoritarios han llevado a cabo en otros asuntos tan importantes como la renovación del Poder Judicial. Mientras en esta última cuestión las conversaciones han sido siempre lentas y nunca han llegado a buen puerto, en la reforma de la controvertida norma todo marcha a gran velocidad. El tiempo apremia. La modificación será aprobada definitivamente por el Congreso el jueves, pero para eso los socialistas necesitan a los populares, ya que sus socios tradicionales se oponen a su propuesta para endurecer las penas y evitar más rebajas de condena de abusadores sexuales. Hasta ahora, más de 1.000 de estos delincuentes se han visto beneficiados por la norma y 100 han salido en libertad.

Fuentes de las direcciones del PSOE y el PP coinciden: las negociaciones marchan muy bien. De hecho, ambas partes ya han avanzado mucho para cerrar un primer acuerdo, después de que el partido de Pedro Sánchez se abriera a pactar con los de Alberto Núñez Feijóo algunas correcciones “técnicas” para garantizarse su apoyo dentro de tres días en la Cámara baja. Socialistas y populares dan por hecho que el pacto se extenderá a más materias, pero en la mañana de este lunes ya han comenzado a forjar un entendimiento para volver a tipificar como delito la distribución de contenidos que tengan que ver con las agresión sexuales a menores de 16 años.

El PSOE se abre así a aceptar una de las enmiendas del PP, que defiende tipificar de nuevo “la distribución o difusión pública a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos de agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años”.

Nuevos elementos

La semana pasada, el PP ya puso el foco en dos enmiendas de las muchas que presentó: las relativas a las agresiones sexuales a menores y a la distribución de imágenes de esos ataques. Según fuentes del partido de Núñez Feijóo, los avances de las negociaciones son sustantivos en esos dos temas y también esperan poder “sacar” algún elemento más del PSOE.

Conservadores y socialistas esperan poder dar a conocer el resultado del acercamiento entre ambos partidos en las próximas horas. “Las negociaciones están yendo muy bien. El pacto está cerca”, coinciden en la dirección del PSOE. Un diputado al tanto de la negociación añade que el acuerdo ya "está hecho".

Los socialistas se habían resistido en un primer momento a reformar la ley del ‘sí es sí’ con el PP. Desde el mes de noviembre, cuando el Gobierno asistió a las primeras rebajas de condenas de los delincuentes sexuales, Sánchez quiso hacer las modificaciones legales con sus socios de coalición. “Un acuerdo con los populares nos mata”, llegaba a decir aquellas semanas en privado alguna ministra del ala socialista. Sin embargo, la reacción social ante la revisión de penas y la salida de la cárcel de algunos violadores, así como la cercanía de las elecciones, han llevado a Sánchez a ceder en su empeño y pactar con el PP el cambio de la ley para sacar este asunto de la conversación pública.

Mientras tanto, Unidas Podemos, principal artífice de la norma a través del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, ya ha dejado claro que no comparte el enfoque de los socialistas. Los morados no rechazan volver a elevar las penas, pero consideran, al igual que aliados tradicionales del Ejecutivo como ERC y EHBildu, que la propuesta del PSOE provoca dejar fuera del foco el consentimiento de la mujer a la hora de valorar si ha habido una agresión sexual. Por eso votarán en contra el jueves. Aun así, ambas partes aseguran que el choque, uno de los más graves vividos en el seno del Gobierno en estos más de tres años de legislatura, no provocará el fin de la coalición.