El debate sobre el uso de programas 'espía' como Pegasus o Candiru está encima de la mesa de los Mossos de Esquadra y varios mandos de la policía catalana se han mostrado este viernes a favor de incorporar herramientas como estas para perseguir el crimen organizado y el terrorismo, aunque siempre bajo tutela judicial y garantizando su trazabilidad y auditoría, porque, según han aclarado, la policía catalana investiga pero no espía. Así lo han defendido en el Parlament, justamente durante su comparecencia en la comisión que investiga el espionaje con estos 'software' a varios líderes independentistas.

"Es un hecho. Necesitamos este tipo de herramientas. Si hablásemos con cualquier investigador de cualquier policía europea nos diría que es la mejor herramienta para investigar en estos momentos", ha destacado Ramón Chacón, jefe de la Investigación Criminal de los Mossos, asegurando que si se usan de forma correcta, podrían ayudar a investigar delitos criminales como el terrorismo y el crimen organizado y hasta a prevenirlos. "Es una tecnología que estudiamos y valoramos, pero ya veremos cómo se acabaría incorporando en nuestra organización", ha remachado el comisario jefe Eduard Sallent.

También en un sentido similar se ha expresado el excomisario Josep Maria Estela, aunque ha dejado claro que solo se pueden investigar e intervenir teléfonos bajo tutela judicial. Y ha recordado que las consecuencias penales de no hacerlo sin autorización son muy graves. "Si el juez cree que hay motivos suficientes para hacerlo, nos da la autorización. Muchas veces nos dicen que no y no podemos intervenir", ha asegurado, insistiendo además que en caso de ser validadas las escuchas, se hace de forma cuidadosa y bajo procedimientos "muy protocolarizados". Los Mossos querrían disponer del máximo de herramientas para sus investigaciones, ha abundado: "No vivimos en el mundo que queremos, sino en el que nos toca".

Sallent ha advertido de que estos programas de infiltración en móviles son caros -la licencia puede costar entre tres y cuatro millones de euros, ha informado- y ha precisado que solo se plantearía su uso si tiene suficientes garantías para poder demostrar ante el juez que eventualmente autorizara su uso que no ha habido "lobos solitarios" dentro del cuerpo que lo hayan empleado para otros fines.

Sobre el espionaje a líderes independentistas, han aclarado que ninguno de los afectados ha interpuesto denuncia ante los Mossos, aunque algunos sí han acudido a los tribunales y hay cuatro juzgados tienen causas abiertas, en las que les han ordenado algunas diligencias.

El origen de la comisión

Independentistas y Comuns impulsaron esta comisión de investigación en el Parlament hace más de un año, después de ver como se les cerraba la puerta -también por parte del PSOE- en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, los acuerdos de ERC y Junts con el PSOE para la nueva legislatura, permitirán que se reabra el debate en la Cámara baja española. ERC, Bildu y el BNG ya han registrado la petición, que esta vez será aceptada por el PSOE.

Este espionaje afectó alrededor de 60 personas vinculadas al independentismo, entre ellas, políticos como Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Laura Borràs y Oriol Junqueras, y múltiples abogados y activistas. 18 de ellas lo fueron con aval judicial, entre ellos el actual 'president'.

El conocido como 'Catalangate' supuso uno de los principales episodios de distanciamiento entre el Gobierno y sus socios de Esquerra, y llegó a congelar el diálogo con la Generalitat durante tres meses. Además, la cuestión le ha costado al Gobierno más de una reprimenda desde el exterior, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como del Parlamento Europeo.