El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha asegurado que el pacto 'in extremis' de su partido con el PSOE por el que JxCat votó a favor de los decretos del Gobierno incluye una ley de delegación a la Generalitat de las competencias "integrales" sobre inmigración y eso debería incluir la gestión de las expulsiones. Con todo, Turull ha admitido que ello no está concretado porque dependerá de la ley orgánica que deberá recoger esta delegación competencial. El dirigente soberanista ha negado que su partido vincule delincuencia con inmigración y que haga un discurso racista sobre la expulsión de los delincuentes multirreincidentes.

En una entrevista en TV-3, Turull ha insistido -pese a que el presidente del Gobierno ha subrayado que las expulsiones de inmigrantes competen a la administración del Estado y que existe una armonización europea de la cuestión- que Junts y el PSOE han pactaado la "delegación de competencias para que Cataluña pueda llevar a cabo la gestión integral" de la inmigración". "Cuando aparezca esta ley diremos si se ha ido a más o no [en las competencias catalanas], nosotros pediremos todas las competencias en inmigración. En el debate que tuvimos [con el PSOE] quedó claro que se va en esta vía. Todas las competencias que sean posibles, y todas han de ser posibles, serían delegadas", ha argumentado el dirigente independentista.

"También dijo que la amnistía era inconstitucional"

Ante las afirmaciónes de Sánchez, Turull ha contestado: "También dijo que la ley de amnistía era inconstitucional, y ahora hace mítines" defendiéndola. El dirigente de Junts ha calificado la negativa del Gobierno de "estrategia negociadora".

Repreguntado al respecto de cómo se negoció esta cuestión con el PSOE y qué contenido tendrá la futura ley, Turull ha admitido que no se pactó el contenido de la ley. "En dos minutos no la pactas", ha aducido, en relación a la premura con la que se llegó al acuerdo. "Ahora vamos a negociar el contenido" de la norma, "con un objetivo -ha insistido-, que es tener la gestión integral de las políticas de inmigración. "No hemos engañado a nadie, supongo que nadie espera que en seis horas se pacte una ley orgánica", ha aducido.

Expusión de inmigrantes

En relación a las críticas recibidas por Junts por plantear el debate sobre la expulsión de inmigrantes multirreincidentes, Turull ha argumentado que su partido no vincula inmigración y delincuencia: "No mezclamos una cosa y otra. A base de no afrontar los problemas no se solucionan, ante la multirreincidencia se ha de actuar, sea de personas de ocho generaciones catalanas o de quien hace 15 días [que está en Cataluña]; No mezclo. Queremos las competencias integrales de inmigración porque queremos que respecto a todos los inmigrantes su institución sea la Generalitat, porque esto permite hacer políticas integrales".

Enmiendas a la amnistía

Por otra parte, Turull ha explicado que este lunes se están ultimando conversaciones entre juristas de los distintos partidos que apoyan la amnistía para introducir posibles enmiendas al texto que sirvan para "blindar mucho más" el texto frente a las "rendijas" que pueda contener y que pudieran ser utilizadas por magistrados contrarios a la medida.