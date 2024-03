Tira y afloja con los puertos de Canarias: un nuevo escollo en la crisis migratoria

La crisis migratoria se topa con un nuevo escollo. Canarias abre el debate sobre la gestión de sus puertos e insta al Gobierno de España a liberar el espacio que ocupa el servicio de Salvamento Marítimo en Arguineguín y La Restiga. Invita a trasladar la base de las embarcaciones de rescate y sus contenedores a otros puertos de gestión estatal, como Arinaga y La Estaca. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, apuntó el miércoles que "es mucha casualidad" que los puertos a los que llegan los migrantes rescatados siempre sean de competencia regional. Puso el ejemplo de la isla de El Hierro, donde se elige un puerto autonómico que está a 45 minutos por carretera del hospital, con solo dos ambulancias, cuando hay un puerto del Estado a diez minutos del centro sanitario.

Puertos Canarios destaca que, tanto Salvamento Marítimo como Cruz Roja, han solicitado ampliar el espacio que ocupan actualmente sus carpas y contenedores en estos puertos, algo que limitaría su crecimiento y buen funcionamiento. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad comenzará "lo antes posible" unas obras de mejora en estos muelles, en las que se contempla afrontar diferentes arreglos como la renovación del asfaltado. Si bien, la propuesta de desalojo no impediría, apuntan desde Puertos Canarios, que los equipos de rescate y de atención humanitaria no puedan desembarcar y recibir a los migrantes en sus instalaciones.

Puertos Canarios no rechaza la atención humanitaria en sus instalaciones, pero pide liberar espacio

La liberación de espacio en Arguineguín es una reivindicación recurrente por parte de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (CC). La decisión final sobre la ubicación de las bases de Salvamento Marítimo recae sobre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, pero el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández (Roque Aguayro-NC), advierte que todo el suelo del puerto de Arinaga está ocupado, pues ha sido concedido a diferentes empresas. "Esta idea es la voluntad de Bueno y del Gobierno de Canarias, otra cosa es que se pueda ejecutar", sostiene Hernández.

El sindicato CGT recuerda que la sociedad estatal no solo rescata a migrantes en cayuco

El representante del sindicato CGT en Salvamento Marítimo, Ismael Furió, mantuvo ayer una reunión con el director general de la Marina Mercante, Gustavo Santana, originario de Fuerteventura, en la que se abordó el tira y afloja de los puertos canarios. Según Furió, Marina Mercante todavía no ha recibido ninguna solicitud oficial por parte del Gobierno de Canarias para que traslade las bases de Salvamento Marítimo a puertos de gestión estatal. Furió considera que mover hacia el norte las bases de las embarcaciones de la sociedad estatal podría suponer una "catástrofe", pues las intervenciones llevarían más horas de navegación. "Los equipos de rescate tenemos que estar donde se nos necesita", destaca Furió, quien recuerda que Salvamento Marítimo no solo trabaja auxiliando barquillas con migrantes, sino que también presta ayuda a embarcaciones de recreo, llevando a cabo más de 200 intervenciones de este tipo durante el verano. Así, el portavoz del sindicato mayoritario entre el personal de Salvamento Marítimo afea la petición de Bueno, a quien acusa de no distinguir entre "un servicio público y un negocio".

Durante su encuentro con el director general de la Marina Mercante, Furió puso sobre la mesa la ley de Puertos Canarios, en la que se recoge la obligación de que los puertos deportivos gestionados por la comunidad autónoma presten apoyo a Salvamento Marítimo. Arinaga, según señala el portavoz sindical, no cuenta con unos servicios mínimos como luz eléctrica o elementos de amarre. "Las horas de navegación de más que supondría tener la base en Arinaga podrían ser cruciales para salvar vidas", afirma Furió, quien recuerda que la velocidad máxima de una salvamar es de 50 kilómetros por hora, con lo que salvar la distancia entre Arguineguín y Arinaga puede ser de casi una hora de navegación de ida cuando se va al rescate de los migrantes y otra de vuelta.

Furió también abordó la falta de personal en la plantilla de Salvamento Marítimo en las Islas. Hizo especial hincapié en la situación de sus compañeros de El Hierro, que han llegado a navegar hasta 30 horas seguidas. "Esto, además de una ilegalidad, es una temeridad", concluyó.