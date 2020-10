Fridays For Future, movimiento estudiantil internacional que reclama acción contra el cambio climático, participará en la sexta edición del Another Way Festival -festival dedicado al desarrollo sostenible y el medio ambiente- a través de una actividad específica 'online' y gratuita, prevista para el próximo 23 de octubre.

Bajo el título 'Fridays For Another Future', el festival de cine sobre progreso sostenible proyectará la película 'Food for Change' de Benoit Bringer, que explica cómo las personas pueden luchar contra el cambio climático y proteger el planeta cambiando sus hábitos alimenticios.

Esta actividad, que incluye varios coloquios posteriores en diversas sesiones, está dirigida a estudiantes de colegios, institutos y universidades, de manera que los centros interesados podrán inscribirse gratuitamente a través de la página web del festival.

Los estudiantes podrán participar directamente en los propios centros o bien en sus casas a través de Internet.

Los coloquios contarán con miembros de las ONG medioambientales Greenpeace y Amigos de la Tierra, además de otras organizaciones como Teachers For Future, Madres por el clima y la red social #cineyeducación.

Bajo el lema 'Sorprendamos al futuro', la sexta edición de Another Way Film Festival se celebrará del 22 al 29 de octubre con la proyección de 31 títulos de más de una decena de países.