La ola de retrasos debido a la pandemia que arrasó Hollywood en 2020 parece que, por el momento, va a continuar en 2021, ya que Sony anunció hoy que "Morbious", cinta sobre el famoso villano de las historias de Spider-Man que protagoniza Jared Leto, atrasará su estreno de marzo a octubre.

Concretamente, "Morbius" tiene ahora fijado su estreno en cines el 8 de octubre en lugar del 19 de marzo.

Este no es el primer contratiempo en el lanzamiento de "Morbius", puesto que su presentación estaba prevista inicialmente para el 31 de julio de 2020 pero Sony anunció el pasado marzo que la atrasaría hasta este año con la intención de esquivar al coronavirus.

Un ejemplo de cómo la pandemia está trastocando por completo los planes de Hollywood es que justo hace un año se desveló el primer tráiler de "Morbius" y, doce meses después, esta cinta ya ha acumulado dos retrasos en medio de una incertidumbre absoluta en la industria audiovisual de Estados Unidos.

Con la dirección del cineasta sueco de origen chileno Daniel Espinosa, "Morbius" se centra en un científico (Leto) que padece una enfermedad sanguínea pero cuyos intentos para curarse a sí mismo le convierten finalmente en una especie de vampiro.

Leto ganó el Óscar al mejor actor de reparto por "Dallas Buyers Club" (2013).

Junto a Leto, que volverá así al subgénero del cine de superhéroes tras su interpretación del Joker en "Suicide Squad" (2016), aparecen en el reparto de "Morbius" los actores Michael Keaton, Jared Harris y la latina Adria Arjona.

La presencia de Keaton en el tráiler animó a los fans de los superhéroes a pensar que se pueda estar gestando un cruce entre las películas de Spider-Man y las tramas de "Morbius" y "Venom" (2018), ya que estos son dos enemigos letales del hombre-araña.

La clave de esta hipótesis es que Keaton fue el rival de Spider-Man en "Spider-Man: Homecoming" (2017).

Tras el nuevo retraso de "Morbius" y unos últimos meses marcados en Hollywood por los cines cerrados, los atrasos de las superproducciones, y el nuevo poder alcanzado por el "streaming", la mirada ahora está puesta en las próximas grandes películas que, según el calendario de estrenos de 2021, deberían ver la luz próximamente.

Entre ellas aparecen en febrero la "Cinderella" de Camila Cabello y la adaptación de "Tom and Jerry", mientras que en marzo deberían desembarcar en la gran pantalla películas como "Chaos Walking" con Tom Holland y Daisy Ridley y "The King's Man" (precuela de "Kingsman: The Secret Service", 2014).

Hasta que la pandemia esté controlada y la vacunación contra el coronavirus haya alcanzado una cuota muy alta en la población, se espera que Hollywood continúe atrasando muchas de sus cintas destinadas para el gran público o que opte por estrenarlas en el mercado digital.