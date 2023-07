Durante la Comic-Con de San Diego, DC ha anunciado dos nuevas películas de superhéroes que verán la luz en 2024. Se trata de dos cintas de animación, una de Liga de la Justicia que adaptará el aclamado arco argumental de Crisis en Tierras Infinitas, y otra de Watchmen, la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons. Dos títulos que se sumarán a Joker: Folie à Deux, la única película basada en personajes DC prevista para el próximo.

Según recoge una información publicada por The Direct, DC prepara ya dos nuevas adaptaciones para su universo de animación. Dos producciones que nada tendrán que ver con la nueva era del DCU que prepara James Gunn, y que dará su pistoletazo de salida en julio de 2025 con Superman: Legacy.

El primero de estos proyectos reunirá a los grandes héroes de la editorial en una nueva adaptación de La Liga de la Justicia basada en la historia del cómic Crisis en Tierras Infinitas. Una trama sobre realidades paralelas y universos alternativos que anteriormente ya saltó a la pequeña pantalla en el Arrowverso de The CW, con un gran crossover que implicaba series como The Flash, Legends of Tomorrow y Arrow.

Formada por doce volúmenes publicados entre abril de 1985 y marzo de 1986 obra de Marv Wolfman, Crisis en Tierras Infinitas relata cómo los héroes de la Liga de la Justicia de todo el Multiverso deberán unirse para detener al Anti-Monitor mientras busca destruir todas las realidades. Esta película podría suponer el fin al Tommowverse, el universo de los filmes de animación de DC, antes de la llegada de James Gunn, que capitaneará una nueva era dentro de la franquicia que, además de proyectos en imagen real, también incluirá producciones de animación como la serie Creature Commandos.

Watchmen... ¿nueva adaptación o secuela?

El segundo de los proyectos anunciados es Watchmen, auque DC no ha confirmado si se tratará de una nueva adaptación en clave de animación del cómic original de Alan Moore y Dave Gibbons, que ya tuvo una versión en imagen real en 2009 dirigida por Zack Snyder, o si por el contrario será una secuela o spin-off como lo fue la serie de HBO creada por Damon Lindelof en 2019

Dos estrenos que se suman a Joker: Folie à Deux, la secuela del filme protagonizado por Joaquin Phoenix en 2019 y que también contará con Lady Gaga como Harley Quinn. Todd Phillips volverá a dirigir la cinta que tiene previsto su estreno el 4 de octubre del próximo año.

Antes, en diciembre de este 2023, llegara a los cines de Aquaman y el Reino Perdido, secuela que estará protagonizada por Jason Momoa y Amber Heard y dirigida, como la cinta original, por James Wan.