«Menjars de la Terra» ha vuelto para quedarse. Lo que comenzó a finales de octubre del año pasado, con todas las dudas lógicas de los proyectos que echan a andar, no ha podido tener mejor respuesta. La plena satisfacción de los 35 restaurantes que han participado en el regreso de las jornadas gastronómicas más populares de la provincia y la excelente respuesta del público con más de 5.000 comensales que se han sentado a disfrutar de los menús especialmente elaborados para la ocasión, han hecho que organización, patrocinadores y colaboradores ya estén pensando en la próxima edición.

La fórmula elegida para el regreso de unas jornadas gastronómicas que marcaron una época en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado (y parece que fue ayer) de la mano del periodista, escritor y gastrónomo Antonio González Pomata, ha superado a todas luces los resultados más optimistas.

INFORMACIÓN ha recuperado «Menjars de la Terra» para apoyar a un sector que fue de los más castigados durante la pandemia. Un sector, la restauración, que cada vez tiene un mayor peso en una de nuestras principales fuentes de ingresos, el turismo, que aporta al PIB provincial cerca del 17%.

La Diputación Provincial, con su presidente Carlos Mazón a la cabeza, no dudó en apoyar la iniciativa que además de poner en valor la rica y diversa gastronomía provincial ensalza los productos más emblemáticos que en ella se producen a través de la difusión y promoción, especialmente, de sus productos con Denominación de Origen. «Menjars de la Terra» ha destacado la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, el Turrón de Jijona y Alicante, la Granada Mollar de Elche, la Alcachofa de la Vega Baja, la Cereza de la Montaña de Alicante, las Bebidas Espirituosas de la Montaña de Alicante o el Níspero de Callosa d’en Sarrià, como productos alicantinos oficialmente más reconocidos, además del Peix de Santa Pola o la Gamba Roja de Dénia.

El recorrido por la gastronomía de la provincia a través de sus comarcas comenzó a finales de octubre en el Alto y Medio Vinalopó. Los hermanos Alfonso y Teo Mira nos abrieron las puertas de su casa cuando la vuelta de «Menjars de la Terra» era poco más que un proyecto. Gracias infinitas. Después estuvimos en La Sirena de Petrer, con Mari Carmen Vélez apoyando la idea desde el minuto cero, en el Xiri de Mónovar con Susi y toda su familia implicada, en Alfonso de Pinoso, todo un ejemplo de tradición actualizada, y La Despensa de Villena, con un imborrable «Escalda barbas villenero».

Después siguieron en l’Alacantí diez establecimientos en dos semanas intensas: Maestral, Mesón Ino, Mauro, La Peña, El Sorell, El Capricho de Raquel, La Ereta, Dársena, Santa Luzia y Racó del Pla. En el Baix Vinalopó La Masía de Chencho, Casa Tomás, Cachito, El Faro y Selecte. En la Vega Baja la muestra gastronómica vino de la mano de El Jardín, La Herradura, El Buey, D’Davinia Martínez y Barlovento. El recorrido por la Montaña alicantina comenzó en el restaurante Lolo para continuar en La Vizcaya, Nou Raspa, RQR y Racó del Seta (hasta Balones han llegado las jornadas). Para finalizar este primer ciclo, estuvimos en las Marinas, en L’Olleta, Hogar del Pescador, Belvedere, Casa Federico y Baydal.

«Menjars de la Terra» quiere agradecer especialmente la colaboración y las ganas de agradar de todos y cada unos de los 35 restaurantes participantes, y reconocer que sin su implicación la vuelta de estas jornadas gastronómicas no hubiera sido posible, así como el apoyo incondicional de la Diputación Provincial y de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de la provincia. Todas las partes implicadas coinciden en que la fórmula es muy positiva y nos han demandado que no se quede en una sola edición y que tenga continuidad. Por nosotros no va a quedar. INFORMACIÓN, en sus más de 80 años de historia, ha estado siempre apoyando los sectores más importantes de la provincia.