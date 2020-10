Pese al estado de alarma, parece que la Nochevieja será más parecida a otros años. Y es que Cristina Pedroche dará de nuevo las Campanadas en Antena 3, aunque esta vez duda entre llevar un vestido llamativo o uno más comedido para ir en consonancia con un 2020 que ha causado la muerte de más de 35.000 españoles a consecuencia del coronavirus.

"Normalmente estoy nerviosa de la emoción, pero este año estoy nerviosa porque no sé cómo sentirme", confesó la joven en 'Zapeando'. "Me apetece hacerlo porque despedir el año con todo el mundo es un sueño y todos queremos que termine este año porque ha sido malo para todos", expresó, pero le asaltan las dudas cuando piensa en que a mucha gente le parecerá una frivolidad el ritual que se organiza en torno a su vestido para generar expectación.

"No quiero que la gente piense que soy superficial y que lo único que quiero es salir guapa esa noche. No consiste en eso. Consiste en entretener, en que la gente se olvide en ese momento de todo lo malo que está pasando", explicó Pedroche entre lágrimas.

Por su parte, Lorena Castell le ha quitado hierro al asunto y ha animado a su compañera: "La gente quiere ver lo de cada año, una alegría, no una 'tristor'", a lo que Cristina Pedroche respondió: "El problema está en que esa 'tristor' también la tengo yo dentro. No estoy viviendo mi mejor año. En los minutos previos estoy histérica de emoción, y no quiero estar histérica de pena. No sé si estoy segura con este vestido o no. Cómo es el vestido está claro desde enero, pero ahora no sé si cambiarlo... Sabéis que son como mis hijos".