Isabel Díaz Ayuso ha comenzado la semana sentándose a tomar un café con Susanna Griso. La presentadora de 'Espejo Público' ha entrevistado a la presidenta de la Comunidad de Madrid y le ha preguntado por todos los comentarios que ha recibido, unas críticas que han vuelto a servir a la del PP para criticar al movimiento feminista.

"Unos me han deseado la cárcel, el presidente del Gobierno me ha insultado, otros han dicho que son una loca, que me rebanen el cuello...", expresaba Ayuso, que añadía: "Llevo aguantando esto mucho tiempo pero ahora se ha incrementado". "¿Qué sientes cuando te llaman loca o IDA, utilizando sus iniciales?", preguntaba entonces la presentadora.

"En realidad me da igual, pero es una falta de respecto hacia las personas que han pasado una enfermedad mental. Mi propio padre falleció de ello y a una familia como la mía no le resulta agradable que se juegue con esto", confesaba Ayuso.

Griso ha preguntado a la política si cree los ataques habrían sido igual si se tratase de un hombre: "No veo que sean siempre iguales. Cuando a una mujer la quieren amedrentar la insultan de la misma manera y en forma de turba. Si fuese presidente también recibiría insulto muy parecidos". Y volvía a recriminar al feminismo no haberla apoyado: "No verás a ninguna feminista de la izquierda salir a defenderme. Llevo dos años así todos los días de mi vida".