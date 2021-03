Ana Terradillos se ha convertido esta mañana en Trending Topic. La presentadora sustituta de Ana Rosa Quintana ha llamado "jarabe democrático" al escrache que sufrió Pablo Iglesias en Coslada a manos de varios neonazis, lo que llevó al exvicepresidente a encararse mientras estos hacían el saludo fascista.

"Jarabe democrático lo llamaba Iglesias, ¿no?", decía irónica la presentadora, haciendo alusión a una cita célebre de Iglesias años atrás sobre los escraches. Javier Ruiz respondía con contundencia a la presentadora: "Yo ceo que esto no es un escrache. Esto es acoso. Esto no es jarabe, es intimidación. Y desde luego, tengo la absoluta seguridad de que esto no es democrático".

"Creo que se puede estar en profundo desacuerdo con el vicepresidente del gobierno, y las líneas que estamos cruzando porque es de Podemos son infinitas. Meses de acoso, en la puerta de su casa, a sus hijos", decía indignado el presentador, que lo definía como "una salvajada", y señalaba también "el ataque a la ministra de trabajo a la que se le rompe el coche oficial".

Ruiz no terminaba ahí y afirmaba: "Decir que esto es jarabe democrático es muy generoso". "Cuando empecemos a tolerar todo esto porque son de Podemos, no nos extrañemos primero de que en la calle alguien tome ejemplo y de que Podemos legitime después que se haga en el sentido contrario", expresaba el periodista, que visiblemente molesto añadía: "Esto son fascistas y el saludo era fascista. ¡Y no hay otra forma de contarlo!".