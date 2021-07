Iñaki López se despidió anoche del programa que lleva presentado desde el año 2013. El periodista tomará las rienda de 'Más vale tarde' en septiembre, con el arranque de la nueva temporada televisiva, pero antes quiso mandar un mensaje a los espectadores: "En este programa, donde hemos tenido a escritores, directores de cine, actores, ministros, presidentes del Gobierno... La compañía que más ilusión nos ha hecho ha sido la suya. La que ustedes nos han hecho desde enero de 2013".

También quiso añadir: "Espero que este programa siga contando con su confianza y paciencia. Ha sido un auténtico honor". El programa, además, quiso sorprenderle con un repaso a sus inicios y sus mejores momentos en el programa que tantos años ha presentado.

A este homenaje se sumaron los colaboradores del programa, que se pusieron en pie para aplaudirle, algo con lo que López quiso bromear: "Se han puesto de acuerdo los tertulianos por primera vez en el programa, esto sí que es historia. Ha sido un auténtico placer digan lo que digan las redes sociales".

Sin embargo, la última sorpresa de la noche vino de mano de Andrea Ropero, con quiso Iñaki presentó el programa hasta el 2019, quien se presentó en plató en la última noche e su compañero: "He vuelto, no te lo esperabas ¿eh?. Seis años y medio compartiendo plató y hoy hace dos años que me fui, qué casualidad". Finalmente, el presentador terminó su intervención con una bonita frase: "Este par de presentadores empezaron la aventura de 'laSexta Noche' y aquí acaba nuestra aventura".