La marca de chocolatinas Snickers ha sembrado una enorme polémica con su última campaña. El anuncio protagonizado por el influencer y exconcursante de 'GH VIP' Aless Gibaja ha causado la indignación de miles de usuarios en redes que han criticado el marcado carácter homófobo del mismo.

En el spot, Gibaja se encuentra en un chiringuito de playa junto a otro hombre y le pide al camarero un "sexy zumo de naranja con vitaminas A, B y C". El camarero, con cara de estupor, le ofrece un producto de la marca, y acto seguido Gibaja deja de ser él para convertirse en un hombre heteronormativo. La cosa no acaba aquí y su acompañante le pregunta: "¿Mejor?". A lo que el reconvertido Gibaja responde: "Mejor".

La campaña, tiulada "no eres tú cuando tienes hambre" y producida por la agencia Contrapunto BBDO, ha sido retirada del perfil de Snickers tras varias horas acumulando quejas de usuarios en los comentarios. De hecho, rostros públicos como el diputado Íñigo Errejón han denunciado que se rechace la "pluma" en un anuncio: "A mí no me hace gracia estigmatizar y reírse de la pluma. Menos aún en un verano en el que se multiplican las agresiones a personas LGTBI".

Hola, @snickers_es . A mí no me hace gracia estigmatizar y reírse de la pluma. Menos aún en un verano en el que se multiplican las agresiones a personas LGTBI https://t.co/cfDFboH9NV — Íñigo Errejón (@ierrejon) 5 de agosto de 2021

"Desde la marca Snickers nos tomamos los derechos de igualdad e inclusión muy en serio y creemos que cualquier persona tiene el derecho de mostrarse tal y como es", comienza el comunicado de la marca, que pide disculpas "por el malentendido que haya podido causar nuestra nueva campaña publicitaria". "En ningún momento se ha pretendido estigmatizar ni ofender a ninguna persona ni colectivo. En esta campaña en concreto se buscaba transmitir de una manera simpática y desenfadada que el hambre puede hacer cambiar tu carácter", se justifica la empresa.