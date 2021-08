¿Esta cerca el fin de Sálvame? Esa es la pregunta que ahora mismo se hacen miles de telespectadores, dadas las bajas cifras de audiencia de las últimas semanas. Y, a juzgar por los mensajes que van dejando los colaboradores del programa, no sería tan de extrañar. El último en sembrar la duda ha sido Kiko Hernández. El exconcursante de Gran Hermano ha sido claro en el plató. "A lo mejor pasa", ha dicho sobre una hipotética cancelación del espacio televisivo, que lleva más de una década en antena. A este respecto, Carlota Corredera, copresentadora, también ha sido ambigua. "No sería tan raro que sucediese".

Estas palabras llegan después del despido fulminante y en directo del bailaor Antonio Canales del programa generase un auténtico cisma entre la audiencia. El exconcursante de "Supervivientes" murió matando, y cuando le comunicaron su baja del programa abrió la caja de los horrores. Cargó duramente contra el programa y destapó los problemas de audiencia que viene padeciendo en los últimos tiempos.

Sobre este asunto también se pronunció Kiko Hernández, quien afirmó que "los enemigos de Sálvame están disfrutando". Además, también auguró que la audiencia volverá a sintonizarles cuando vuelvan a tener grandes exclusivas. "Y llegarán", ha dicho.

Sálvame comenzó hace más de una década en la parrilla de Telecinco y empezó siendo un mero comentario del programa Supervivientes. Pero luego evolucionó y triunfó tanto que hizo que viera la luz un nuevo modo de hacer televisión mostrando los pasillos o los platós. Un programa con un bajo presupuesto que casi siempre hablaba de las miserias que vivían y viven los que están dentro de la pequeña pantalla y que hacía que los famosos de toda la vida se equiparasen en miserias a la gente que los ve al otro lado.

De hecho tuvo tanto éxito que se hicieron varias versiones como Deluxe, la edición diaria o la de la cocina. Incluso se cambiaron los presentadores. Jorge Javier Vázquez era el presentador al principio pero luego tuvo que ser sustituido por otras como Carlota Corredera que también ha conseguido crear una personalidad propia en Mediaset.

Despido de Antonio Canales

Ni Jorge Javier Vázquez ni Carlota Corredera ni todos los colaboradores de Sálvame parecen reconocer el declive del formato y la crisis que atraviesa, pero el hartazgo de sus seguidores es evidente.

Los recursos que utilizaban para mantener la atención de la audiencia ya no entretienen y el tratamiento de la información desencanta a sus seguidores. Ante la falta de tramas, los guionistas dan palos de ciego y generan impacto con fórmulas de dudosa ética con las que la audiencia ya no se identifica.

La última y más polémica fue el despido en directo de Antonio Canales, un gesto que la audiencia identificó como "humillante" y "fuera de lugar". Por otro lado el colaborador, desencajado, reaccionó diciendo lo que pensaba de las actuaciones del programa.

Carlota Corredora fue la más incisiva con el cantante y se dirigió a él en tono de burla y le dijo que tenía que hacer autocrítica con su trabajo y entender la decisión del programa, ante lo que Antonio Canales le recordó que probablemente la culpa de que la audiencia se fuese no era solo suya y le recomendó que asimilara que Sálvame "ya no es número uno": "Nos gana una 'teleserie'".

El colaborador hizo hincapié en la necesidad de escuchar a la audiencia y confesó haber aprendido en el magazín de Telecinco "todo lo que no hay que hacer":

"No hay que hablar a tontas y a locas, hay que hacer un programa que no sea aburrido, hay que reinventarse y escuchar a la audiencia, no coger un tema y agotar a la audiencia", reconoció el bailaor.