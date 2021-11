Leticia Sabater vuelve a ser noticia. La colaboradora de Mediaset apareció en Sábado Deluxe con el cuerpo íntegramente envuelto en tiras de tela al estilo momia para presentar su nuevo aspecto físico.

Su última visita al quirófano le ha costado 25.000 euros y había que mostrar por todo lo alto los resultados de su flamante operación estética. Pero la noticia no estuvo exactamente en la apariencia de la presentadora, sino en sus declaraciones.

Sabater contó en el programa de Telecinco lo que le ocurrió tan solo unos días después de salir del quirófano, una anécdota que estuvo a punto de pagar más cara que su reciente operación.

La colaboradora no tuvo en cuenta la fase postoperatorio y relató que tres días después de la operación se vio con un conocido con el que acabó en la cama. "Una cosa llevó a la otra y le terminé haciendo sexo oral", detalló la controvertida artista, que achacó a la mala suerte lo que sucedió después y que estuvo a punto de costarle la vida: "Me atraganté y casi me muero".

Leticia Sabater: "Casi muero atragantada haciendo una mamada tres días después de operarme" #Letimomia — Deluxe (@DeluxeSabado) 31 de octubre de 2021

Su relato fue de lo más comentado en el espacio dirigido por Jorge Javier Vázquez, en el que también hubo tiempo para cómo no, comprobar el nuevo aspecto físico de la colaboradora, siempre en el ojo del huracán por sus impactantes intervenciones de belleza. En esta cita con el bisturí, la presentadora afirmó que se ha retocado los pechos. "Me los han dejado como los de Jennifer López y Scarlett Johansson", aseguró.

Esta no es la única parte del cuerpo que Leticia Sabater se ha modificado en su reciente paso por el quirófano, y es que su rostro también ha sido retocado con un "súper lifting", tal como lo definió la propia protagonista del día, que explicó que le han estirado la cara y le han quitado la papada. Todo un esfuerzo que tiene el objetivo de rejuvenecer su aspecto, tal como confesó la misma Sabater: "Quiero estar como una de treinta y pocos". ¿Conseguirá su objetivo?