La vergüenza de Gonzalo

Pero no paró aquí la cosa. Porque de entre las que sí llegaron se encuentra la dirigida por Fernando Colomo Cuidado con la que deseas, ante la que debo confesar sentí vergüenza ajena viéndola. Algo que hacía mucho tiempo no me ocurría.

Gonzalo Eulogio recordó, muy serio, que allí estaba el Premio Nacional de Cinematografía 2021, José Sacristán, a sus 84 años. Decía Javier Ocaña en su crítica ese mismo viernes que «la película es un desconsuelo que, eso sí, en modo alguno puede enturbiar las carreras de los implicados». Difiero de su afirmación. Por supuesto que la inoperancia de la película debe salpicar, como una mancha, en sus hacedores. En su productor Álvaro Longoria, en su director Fernando Colomo, o en el Festival de Valladolid que consintió que su logotipo fuese colocado en el cartel (aunque sólo le concedió un pase casi de tapadillo el sábado de la clausura, a mediodía, a la hora en que se leía el palmarés).

Distribuida con 221 copias, Cuidado con lo que deseas ni siquiera logró colarse entre las diez películas más vistas el día de su estreno, evidenciando lo que estaba cantado: que no es tan fácil hacer una película a la manera de las de Santiago Segura y triunfar.

Los programas de cine nacionales doraron la píldora a la película, o pasaron de puntillas por ella. También las críticas. Ninguno ni ninguna tuvo la honestidad de Gonzalo Eulogio. Esa es la grandeza del programa que realiza junto a Augusto González: su independencia.