'La casa de los secretos' está a punto de saltar por los aires. La tensión entre Adara y sus compañeros de 'Secret Story' ha ido aumentando desde que la ganadora de 'GH VIP 7' regresara como repescada junto a Miguel Frigenti y anoche se produjo el colofón, con amago de abandono por parte de ella.

Actualmente la casa está dividida en dos bandos. Por un lado, Miguel Frigenti, Julen y Sandra junto a Adara. Por otro, el resto de concursantes, que se han enfrentado a la joven esta semana por sus gritos por la noche e incluso han llegado a pelear hasta por la cocina.

Este asunto fue la gota que colmó el vaso e hizo estallar a Adara: "Me quiero ir a mi casa ya, no lo aguanto más. Me quiero ir con mi familia ya". Frigenti y Sandra se dirigieron hasta el baño para consolar a la concursante, que había vuelto a romperse.

Sin embargo, el resto de concursantes se mantuvo en sus trece, hartos de su actitud. En especial, Luis Rollán no pudo aguantar su enfado: "No hace nada para agarrarse a esto, porque solo reacciona los días de gala y aquí todo el mundo callado. Estoy cansado de las injusticias, estoy cansado de ceder y estoy cansado del victimismo", expresó.

"Yo estoy viviendo una experiencia maravillosa, pero una cosa le quiero decir a la audiencia, que si esto es lo que les gusta nos vamos todos, le dais el maletín y se acaba el programa. El plan victimismo no, aquí nadie le ha hecho el vacío", se quejó el concursante.