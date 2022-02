Polémica por uno de los contenidos que ofreció 'Viva la vida' en su entrega de este sábado, 19 de febrero. El programa de Emma García emitió unas declaraciones exclusivas de Ramón Santiago, uno de los asesinos que acabaron con la vida Sandra Palo en mayo de 2003. Además, el espacio invitó a su plató a María del Mar, la madre de la víctima, para que escuchara las palabras del asesino confeso.

"Han pasado casi dos décadas del atroz asesinato y uno de sus responsables ha decidido romper su silencio", explicaba la presentadora durante los últimos minutos del programa, que estuvo toda la tarde cebando las declaraciones de Ramón Santiago con unas promos en las que se leía lo siguiente: "Asesinó a Sandra Palo y ahora se arrepiente". Unos avances que fueron recibidos en redes sociales con una profunda indignación. "¿Pero tenéis alguna clase de vergüenza? Tenemos que hacer boicot a este programa. No podemos consentir que blanqueen a un asesino", manifestaba una espectadora.

Minutos después, María del Mar escuchaba en plató las declaraciones de Santiago, en las que afirmaba sentirse "arrepentido" y se definía a sí mismo como "un animal o peor" en aquella época. "Participé en la violación y el asesinato. Te dije que sí porque lo dijo en juez, yo no lo recuerdo", afirmó.

Tras escuchar el supuesto perdón del asesino de su hija, la invitada recalcó que "su arrepentimiento no me interesa". "Fue el crimen más vil de la historia. Hubo ensañamiento. Si él no puede vivir con ello, imagínate cómo vivimos la familia. A día de hoy no he pasado la fase de duelo. Si él puede vivir o no es su problema, no el mío", lamentó en el espacio de Telecinco.

Las críticas hacia 'Viva la vida' se incrementaron tras la emisión de la entrevista, una situación que recordó al caso 'La Noria'. Algunos espectadores han pedido la cancelación del programa de Emma García, tal y como ocurrió hace diez años con el que presentaba Jordi González. Aquel formato terminó desapareciendo tras la fuga masiva de anunciantes que se produjo por su entrevista pagada a la madre de 'El Cuco', implicado en el asesinato de Marta del Castillo.

"¿Os acordáis de como se hundió el programa La Noria después de entrevistar a la madre de uno de los asesinos de Marta del Castillo? Pues espero que 'Viva la vida' tenga la misma suerte después de entrevistar a uno de los asesinos de Sandra Palo", comentaba otra usuaria de Twitter este fin de semana. Por el momento, el programa no se ha pronunciado sobre esta polémica en la que se ha visto envuelto.