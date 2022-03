Belén Esteban estrenaba esta semana su nueva sección dentro de ‘Sálvame’. El giro que ha dado el programa a raíz de sus malos datos de audiencia y la salida de los dos directores ha hecho que la dirección de la cadena se replantee de nuevo el formato.

En ‘Lo de Belén’, la madrileña hace cada día entrevistas a distintos personajes de temática variada. El pasado martes, Belén entrevistaba a cuatro personas que habían sido muy famosas y que ahora son desconocidos. El humorista Jordi LP, Enrique Espinosa (más conocido por ser el niño de “Hola, soy Edu, Feliz Navidad”), Daniel Retuerta, actor de series como ‘Compañeros’ y la ex triunfita Idaira Fernández.

La cantante, ahora con 37 años, participó en ‘Operación Triunfo’ en el año 2005. En la cuarta edición del famoso talent, Idaira coincidió con Soraya Arnelas y con Edurne y llegó a quedar cuarta, en un año en el que el ganador fue otro canario, Sergio Rivero.

Natural de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, la canaria acudía a ‘Sálvame’ a contar cómo fue ese tiempo en el que era reconocida allá donde iba y cómo es su vida actual. Idaira, sin pelos en la lengua, narró su paso por la Academia y no de una forma positiva, precisamente.

“Me metían caña, no me sentía demasiado valorada y reconocía. Entré cantando mejor de lo que salí y hay documentos gráficos que lo demuestran”, explicaba la cantante. Belén Esteban le preguntaba a qué creía que podía deberse este cambio: “La autoestima me bajó porque me hicieron sentir que no valía y lo malo es creerse eso. Fui todo lo fuerte que pude porque hay que salir adelante y cantar la siguiente canción”.

Es aquí donde Jorge Javier Vázquez intervino para ser tajante con la canaria: “Desafinabas continuamente” a lo que la joven respondía con una sonrisa. “Me parece que sois muy injustos con el paso por la Academia, es normal que no dieras el 100% pero luego habría cosas que te sirvieron”, seguía Jorge Javier.

Cuatro personas que fueron muy conocidos y ahora son anónimos cuentan su historia: de un actor de la serie compañeros a una extriunfita #LoDeBelén https://t.co/VVx3HsvzqP — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 29 de marzo de 2022

“Las herramientas que me dieron no fueron suficientes y que te digan todos los días que eres feo, pues al final te lo vas creyendo. Yo tenía el potencial para salir adelante y cantar bien”, se defendía Idaira.

Pese a todo, la joven reconocía que desde entonces ha podido vivir de la música cantando en salas, en restaurantes y, en breve, en una orquesta. “No soy muy conocida ni muy popular, pero estoy bien con eso porque nunca busqué la fama”.