Sam Ryder llegó al festival de Eurovisión siendo muy conocido por las redes sociales. El artista tiene más de 12 millones de seguidores y 100 millones de me gusta en TikTok, siendo actualmente el artista musical del Reino Unido con más seguidores en esta plataforma.

Este éxito comenzó en los inicios de la pandemia. En esos primeros meses de 2020, Sam empezó a subir sus covers, captando rápidamente la atención de muchas personas, incluidos artistas mundialmente conocidos como Justin Bieber, SIA y Alicia Keys, quienes incluso publicaron su propio video reaccionando a las versiones de sus canciones.

TRES GRUPOS ANTES DE INICIAR SU CARRERA EN SOLITARIO CON UN ESTILO MUY DIFERENTE

Su carrera musical no se inició con su viralidad en Tik Tok. Antes de fichar por Parlophone y lanzar su primer single titulado ‘The Sun’s gonna rise’ en 2021, Sam Ryder formó parte de tres grupos musical. En 2009, debutó como guitarrista y vocalista con The Morning After, grupo con lanzó varios proyectos discográficos

Tres años más tarde, en 2012, Ryder lideró el grupo heavy Blessed by a Broken Heart, aunque su proyecto musical solo duró un año en el que lanzaron ‘Feel the power’. El cantante cerró su experiencia con las bandas con Close Your Eyes, de la que formó parte hasta 2014.

EL INTENTO FALLIDO DE INICAR SU CARRERA EN SOLITARIO

Tras el paso de varios grupos, Sam Ryder intentó lanzar su carrera musical mucho antes de la pandemia, pero el éxito. Concretamente, el cantante se mudó a vivir a Nashville (Estados Unidos), ciudad en la que grabó un álbum con el productor canadiense Bryan Wilson, aunque ninguna compañía discográfico compró el proyecto.

HAWAII, EL DESTINO EN EL QUE SE REFUGIÓ TRAS EL NO LANZAMIENTO DE SU ÁLBUM

Después de que ninguna compañía musical quisiese comprarle el disco que había realizado, abrió un café vegano en Hawái durante un tiempo, aunque, posteriormente, tomó la decisión de cerrarlo para regresar a su carrera musical, llegando a actuar en bodas y clubes.

NACIÓ EL MISMO DÍA QUE GEORGE MICHAEL

Sam Ryder guarda una especial vinculación con George Michael, un ícono de la música pop de finales de los siglo XX. El representante de Reino Unido en Eurovisión 2022 nació un 25 de junio de 1989, el mismo día y mes que el intérprete de éxitos como ‘Careless Whisper’ o ‘Wake me up before you go-go’, pero 26 años más tarde.

LOS 'FISH AND CHIPS' NO ES SU COMIDA FAVORITA

El subcampeón de Eurovisión 2022 tiene predilección por un plato que se llama Shepherd’s Pie (pastel del pastor en español), una comida muy típica en Reino Unido compuesta por una combinación de carne de cordero, puré de patatas y queso y que se cocina en el horno.

LORDI, EL MEJOR RECUERDO EUROVISIVO DE UN EUROFAN DESDE PEQUEÑO

Sam Ryder también se define como un gran seguidor de Eurovisión, que sigue desde hace muchos años. De hecho, en una entrevista para Euromovidas, recordó cómo se vivían las noches del festival en su casa: “Nos juntábamos mis padres y vecinos de mi barrio y lo veíamos todos juntos. Hacíamos una cena de picoteo con Shepherd’s Pie”.

Además, otro de los mejores recuerdos eurovisivos que tiene fue la actuación con la que Lordi ganaron el certamen europeo en el año 2006 con ‘Hard Rock Hallelujah’, según nos dijo en YOTELE.

UN ARTISTA QUE CREE EN LA VIDA EXTRATERRESTRE

Además de desvelar que soñaba convertirse en un astronauta de pequeño, el artista aseguró que cree en la vida extraterrestre en una entrevista con el medio inglés Daily Star: “Mi mente se queda atónita al pensar cómo serían, pero al niño que hay en mí le gusta imaginar que son como ET”.

El artista también asegura que cree que avistó un OVNI durante su estancia en Hawaii: “Quería desesperadamente ver uno y luego vi un extraño objeto en movimiento en el cielo que lo hizo aún más genial. Aparentemente hay muchos avistamientos por ahí”.

UN ENAMORADO DEL SURF Y DEL SNOWBOARD

El representante británico en Eurovisión 2022 también es un amante declarado del surf y snowboard, deportes que práctica con cierta frecuencia. De hecho, Ryder cuelga habitualmente publicaciones en sus perfiles de redes sociales mientras los realiza.

UNA DÉCADA CON SU NOVIA

Sam Ryder continúa triunfando en el mundo de la música en un momento en el que también muy enamorado. El artista británico mantiene una relación sentimental con Lois Gaskin-Barker, su novia de toda la vida con la que lleva más de 10 años. Con ella lo dejo todo para irse a surfear y buscar conchas para la actual línea de joyas de Lois, ‘Lone Wolves Creative’.