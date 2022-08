El Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz ha distinguido Xavier Sardá con uno de los Premios Joan Ramón Mainat de la edición 2022, según aja anunciado la organización. El galardón se entregará en la Gala de Clausura del FesTVal el sábado 10 de septiembre.

El periodista es una de las figuras televisivas más destacadas de las últimas décadas, recogerá el que posiblemente sea uno de los galardones más especiales para él: el que lleva el nombre de su íntimo amigo y productor de 'Crónicas Marcianas', entra otros programas.

Licenciado en Ciencias de la Información, Xavier Sardá (Barcelona, 1958) inició su trayectoria profesional en distintos periódicos de Barcelona como Catalunya Express, Avui o El Noticierio Universal. A los 18 años se incorporó a Radio Nacional de España (RNE), donde acabó presentando el magazine matinal La Bisagra y nombrado jefe de programación.

En sus programas aparecía imitando a un oyente ficticio, el Sr. Casamajor, que con sus divertidas y sagaces opiniones ilustraba el panorama nacional e internacional de entonces. Posteriormente, se ocupó de las tardes de la Cadena Ser con el programa La Ventana durante cuatro años.

Después de la radio comenzó su fructífera carrera en el mundo de la televisión conduciendo programas tan dispares como ‘Juego de niños’, ‘Olé tus vídeos’, ‘Betes i films’, ‘Tot per l'audiència’, ‘Sembla mentida’, ‘Todos somos humanos’ y ‘Moros y cristianos’, forjándose un lugar de renombre dentro de las cadenas catalanas y españolas.

El 8 de septiembre de 1997 se sentaba por primera vez en la silla del plató de ‘Crónicas marcianas’, el formato que revolucionó las noches de nuestra televisión, líder de audiencia de su franja noche tras noche. Justo se cumplen las bodas de plata del programa durante la celebración del XIV FesTVal y su conductor, Xavier Sardá, se merece el reconocimiento más importante del certamen que, además, lleva el nombre de uno de sus mejores amigos. Ocho años en los que, entre otros galardones, logró la Rosa de Oro de Montreux. Tras una retirada voluntaria volvió con ‘Dutifrí’, ‘La tribu’ o una nueva edición de ‘Juego de niños’, entre otros. Actualmente podemos verle como tertuliano en programas como ‘La sexta noche’ o ‘Al rojo vivo’.

Trayectoria impecable

“Xavier Sardá es raro, rarísimo. No entiendo cómo siendo así, sigo considerándolo mi mejor amigo y el mejor profesional que ha dado la televisión de este país en los últimos años”, afirmaba en su momento Joan Ramón Mainat.

El próximo 10 de septiembre, solo dos días después de la redonda onomástica de ‘Crónicas marcianas’, Sardá recibirá en Vitoria-Gasteiz el Premio Joan Ramon Mainat, el que recuerda el ingenio de su amigo y recompensa una trayectoria impecable manejada a su antojo que cuenta con numerosas distinciones, entre otras tres Premios Ondas. “Rodearse de buenos colaboradores es esencial. Hay quien prefiere que no le hagan sombra, y eso es un problema. A mí lo que me gusta es agarrarme a globos que me suban hacia arriba. Y para eso tienes que cuidarles. Tú no eres el presentador, eres el anfitrión de una fiesta. Imagínate que el anfitrión quiere que la fiesta vaya mal. No tiene sentido. Es que, de lo contrario, del primero que tendría que haber tenido celos era del señor Casamajor. El que triunfaba era él, yo era el payaso serio, el Augusto”, comentaba el periodista sobre los innumerables talentos que le han acompañado a lo largo del tiempo. Seguro que todos se alegran del reconocimiento que le brinda el FesTVal.

La organización del FesTVal, en consenso con la familia Mainat, decidió hace ya catorce años poner el nombre de JOAN RAMÓN MAINAT a los premios objeto de homenaje profesional de cada edición. Fallecido en 2001, el periodista catalán era director creativo y productor ejecutivo de la empresa Gestmusic.