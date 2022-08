Mercedes Milá está recibiendo muchos gesto de cariño y afecto tras su accidente mientras montaba en bicicleta en Francia. La presentadora ha desvelado en las stories de su cuenta de Instagram que William Levy le ha telefoneado en estos últimos días para preocuparse por su estado de salud.

"Esta mañana, a las 5:45 de la mañana, he tenido como una transfusión de sangre fresca y grandísimamente sana. Me ha llamado al teléfono el señor William Levy. Casi me muero. Me ha reñido porque no le había informado de mi situación", afirmó la presentadora en las últimas historias efímeras que ha subido.

La comunicadora también ha contado que el actor de 'Café con aroma de mujer' le ha hecho una petición durante su conversación: "Me ha dicho que, por favor, le mantenga informado, 'mercy', que se te quiere mucho, y todas estas cosas que para mí ha sido como agua de mayo".

"Así que lo comparto con todas vosotras porque como sé que os impresionará tanto como lo ha hecho a mí. No me digáis que no es el mejor antídoto contra el dolor y contra una operación que tienes delante", continuó diciendo la presentadora, añadiendo que mantendrá informados a sus seguidores siempre que pueda.

Cabe recordar que la presentadora de Movistar Plus+ desveló hace varios días en su cuenta oficial de Instagram que tendrá que pasar por quirófano después de que le haya confirmado un peor pronóstico peor al que le dieron inicialmente cuando fue atendida tras el accidente que tuvo mientras montaba en bicicleta.

"Mi médico, Rafa González-Adrio, ha pedido a la clínica del Dr. Manchón que me ha haga un TAC hoy. No he dado crédito al resultado. En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano", afirmó la periodista en una storie.