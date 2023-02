El nuevo fenómeno de Netflix tiene un rostro de Elche: la actriz Milena Smit es la protagonista de "La chica de nieve", la serie de la que todo el mundo habla y que es la adaptación del mayor fenómeno literario de los últimos años.

En esta producción, la joven de 26 años nacida en la ciudad de las palmeras lleva a cabo una interpretación que cimenta todavía más la base de su sólida aunque todavía incipiente trayectoria artística. Encarna a Miren Rojo, una estudiante de Periodismo que se obsesiona con el caso de una niña desaparecida en Málaga durante un desfile y que decide ayudar a sus padres a encontrarla aun cuando muchos han tirado ya la toalla por el tiempo transcurrido.

Milena Smit Márquez pasó de trabajar como recepcionista en un hotel a ser candidata al Goya a la mejor actriz revelación por su primera película, "No matarás". Luego Almodóvar la ficharía para protagonizar "Madres paralelas".

"Siempre he intentado no crearme muchas expectativas, todo lo que ha venido ha sido desde la ilusión, la emoción y la sensación de vértigo", asegura la actriz alicantina, que pese al éxito sigue con los pies en el suelo. De madre manchega y padre holandés, Milena creció entre la costa de Alicante y Murcia, hasta que decidió irse a Madrid a buscarse la vida.

"Intento que no se me vaya de las manos lo que estoy viviendo, pero es muy difícil", declaraba a este diario al convertirse en "chica Almodóvar" después de no tener claro qué quería hacer con su vida tras acabar el bachillerato y haber trabajado como camarera, dependienta, canguro y auxiliar en el metro. "No tengo una carrera, pero tengo unas tablas en la vida que me han hecho llegar a donde estoy", añadía en otra entrevista.

Su imagen en Instagram llamó la atención a la agencia de casting de la película "No matarás". "Me pidieron una prueba en vídeo y lo hice lo mejor que pude, ahora la veo y es horrorosa", confiesa la actriz del momento.

Después de trabajar con el internacional cineasta, su teléfono no ha dejado de sonar y su agenda de trabajo ha ido encadenando proyectos: la serie de Netflix "Alma" y "La chica de nieve" y las películas "Tin y Tina", que se estrena en marzo, y "Libélulas".

Con veinte tatuajes en su cuerpo, empezó en la moda porque a los 15 años, en Murcia, se apuntó a una pasarela en un centro comercial. A raíz de eso le empezaron a llegar propuestas, entre ellas un videoclip con Los Planetas y algunos cortos.

De ser una desconocida para el público a codearse con los grandes del cine español

La ilicitana asegura que sus sueños "se han cumplido antes de tenerlos". Cuando le preguntan por sus cualidades, ella destaca "la responsabilidad, la disciplina y saber que realmente uno está con uno mismo el resto de lo que te queda de vida".

"Lo que jamás me hubiera imaginado es que la vocación aparecería sin buscarla", explicaba tras saborear las mieles del éxito después de haber estado "perdida" y sin saber bien qué hacer con su vida.

Milena Smit nació en el hospital de Elche, pero nunca vivió allí. Pasó toda su infancia en la costa alicantina, en localidades como Torrevieja o Torre de la Horadada, antes de recalar en la vecina Murcia y echar raíces en Madrid desde que se catapultó a la fama internacional.

Javier Castillo, el autor de la novela "La chica de nieve", ha señalado en una entrevista que "yo veía muy difícil encontrar a una actriz en España que me sirviera, de la que yo dijese: esa es Miren", pero confiesa que con Milena "fue algo instantáneo. Cuando me dijeron su nombre fui a su Instagram, porque no la conocía, y pensé: ¡No puede ser! ¡Es que yo me imaginaba a Milena cuando escribía a Miren! Esa fragilidad, esa mirada, esa manera tan especial que tiene ella de transmitir en silencio era prácticamente el personaje".