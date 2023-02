No todas las personas en España tienen una buena opinión de Loreen. Este es el caso de Eva Soriano, que cargó duramente contra la ganadora de Eurovisión 2012 con 'Euphoria' en su última visita al plató de 'La resistencia' después de haber coincidido recientemente con ella: "Le he hecho la cruz".

“Nos lo hizo al conjunto de presentadoras de la gala Drag Queen de Gáldar, en Gran Canaria. Soy como madre leona, y cuando me hacen algo a mí y a un colectivo por el que doy la cara, pues me jode", le dijo la cómica a David Broncano en el programa de Movistar Plus+.

Posteriormente a estas palabras, la cómica explicó mejor por qué tenía aquella opinión de la artista sueca, relatando con detalles lo ocurrido en aquella gala: "No digo que sea ella, pero llegó de Suecia, con todo su coño, y dijo que tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo hizo dentro de la gala".

¿Alguien puede subtitular todo esto al sueco y enviárselo a Loreen?



Team @EvaSoriano90 ✊🏻 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 27 de febrero de 2023

"Y nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí, después de 2 horas, solo porque Loreen no lo quiso hacer después. Y me parece de mala compañera. Así que le dije 'get out' del escenario", contó Soriano, llevando una fuerte ovación por parte del público presente en el plató de 'La resistencia'.

"El público le aplaudió y nosotros salimos y le dijimos que tenía que irse porque teníamos que hacer la gala, y ella se me puso un poco 'farruca'. Dijo que era su momento ("It's my time) y yo le dije que también era el nuestro. Que llevábamos 200 unidades horas esperando a que cantases 'Euphoria', que has cantado cinco canciones, que no conoce nadie. La cantó la última. Debía haberla cantado al principio porque la gente no conocía ninguna más", siguió contando.

Soriano reconoce que Loreen es una artistaza, pero, en cambio, opina que las cosas hay que "decirlas porque estamos legitimando que la gente sea gilipollas": "Y me molesta muchísimo".

"Seguro que esto me tirará a muchos eurofans encima, pero solo estoy hablando de un comportamiento de persona. Igual me engorilé un poco (...) pero aún tengo rencor dentro", aseguró la presentadora de 'Cuerpos especiales' (Europa FM) y 'Showriano', su nuevo programa en Movistar Plus+. "Ahora insultarla y llámala 'hija de puta", dijo Broncano en tono de broma, recibiendo una llamativa contestación de Soriano: "No se lo voy hacer, ya se lo llame".