Era el más veterano y por tanto el más favorito para llevarse el bote millonario de Pasapalabra, pero finalmente no pudo ser. Orestes no se llevó el ansiado premio ya que Rafa Castaño se impuso en lo que fue la última batalla entre ambos.

No parece que este haya sido el último problema de Orestes. Después de muchos comentarios acerca de su estado de ánimo, fue el propio burgalés el que aclaró a sus seguidores, vía Twitter, que se encontraba “perfectamente” e intentando recobrar la tranquilidad. Este mensaje tenía como fecha el 26 de marzo y desde entonces no habíamos sabido nada del divertido ex concursante de Pasapalabra, hasta este Jueves Santo.

Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y,aunque había decidido no manifestarme,he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) 26 de marzo de 2023

Orestes volvía a aparecer en esta red social para pedir un favor a sus seguidores: que dejen de seguir su cuenta de Instagram. Pero ¿por qué? Al parecer la cuenta del Orestes ha sido hackeada y no puede entrar a ella. Y así ha sido, ya que si entramos en su cuenta vemos como hace tres horas han colgado una extraña foto en el que se puede ver un extracto de una cuenta bancaria con el importe de 9.650 euros.

A esta foto le acompaña un texto no menos sospechoso: “Estoy muy, muy feliz por esto. Pensé que la minería de Forex Bitcoin es solo una estafa. No lo probé, pero mi amigo me lo contó y me convenció de que este mercado de criptomonedas funciona, así que me dirigió a @maikel_btc_1, un minero de Forex Bitcoin con licencia, e intercambié 1000€ con él. Mira ahora he recibido 9.500€ en 4 horas y lo tengo en mi cuenta bancaria cuando lo retiro como mi ganancia y funciona. Ahora pienso por qué la gente la publica en todo Instagram que ella es la persona adecuada. Así que amigos y familias, la minería Forex Bitcoin funciona, pruébalo y compruébalo por ti mismo. Estoy tan feliz maikel, Dios te seguirá bendiciendo... Envíale un mensaje en Instagram y comienza a operar ahora @maikel_btc_1”.

Como puede verse claramente Orestes ha visto como un hacker le ha robado su cuenta y se ha dedicado a promocionar un negocio de bitcoins. Esperemos que los deseos de Orestes se cumplan y que todos sus seguidores denuncien esta cuenta para que pueda volver a su legítimo dueño.